Гарбузовий крем суп – відмінна ідея страви для осіннього обіду чи вечері. Всього кілька інгредієнтів, які точно знайдуться у вас на кухні, трішки часу та все готово!
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Обов'язково подайте крем-суп з гарбуза рясно поливши олією та насінням. Це неймовірно смачно!
Рецепт крем-супу з гарбуза
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Наріжте м'якоть гарбуза грубими кубиками та збризніть олією. Відправте все на деко та запікайте до готовності в духовці (180 – 190 градусів).
- Доки гарбуз запікається, наріжте очищені овочі грубими шматками та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотистої скоринки.
- У каструлі з'єднайте запечений гарбуз, обсмажені овочі, влийте молоко, нарізаний шматочками імбир та цедру апельсина. Вичавте з апельсина сік та додайте до супу. Перемішайте все та прогрійте на середньому вогні. Коли суп почне кипіти – додайте куркуму, перемішайте та вимкніть вогонь.
- Перебийте все блендером в однорідну масу. Крем-суп з гарбуза готовий.
Смачного!