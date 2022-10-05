Гарбузовий крем суп – відмінна ідея страви для осіннього обіду чи вечері. Всього кілька інгредієнтів, які точно знайдуться у вас на кухні, трішки часу та все готово!

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Обов'язково подайте крем-суп з гарбуза рясно поливши олією та насінням. Це неймовірно смачно!

Рецепт крем-супу з гарбуза

Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 700 грамів гарбуза;

– 150 грамів картоплі;

– 220 грамів моркви;

– 170 грамів ріпчастої цибулі;

– 25 грамів кореня імбиру;

– 15 грамів часнику;

– 1 апельсин;

– 1 літр молока;

– 10 грамів солі;

– 1 чайна ложка куркуми.

Приготування:

Наріжте м'якоть гарбуза грубими кубиками та збризніть олією. Відправте все на деко та запікайте до готовності в духовці (180 – 190 градусів).

Доки гарбуз запікається, наріжте очищені овочі грубими шматками та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотистої скоринки.

У каструлі з'єднайте запечений гарбуз, обсмажені овочі, влийте молоко, нарізаний шматочками імбир та цедру апельсина. Вичавте з апельсина сік та додайте до супу. Перемішайте все та прогрійте на середньому вогні. Коли суп почне кипіти – додайте куркуму, перемішайте та вимкніть вогонь.

Перебийте все блендером в однорідну масу. Крем-суп з гарбуза готовий.

Смачного!