Тыквенный крем суп – отличная идея блюда для осеннего обеда или ужина. Всего несколько ингредиентов, которые точно найдутся у вас на кухне, немного времени и все готово!

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Обязательно подайте крем-суп из тыквы обильно полив растительным маслом и семенами. Это невероятно вкусно!

Рецепт крем-супа из тыквы

Время: 1 час

1 час Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 700 граммов тыквы;

– 150 граммов картофеля;

– 220 граммов моркови;

– 170 граммов репчатого лука;

– 25 граммов корня имбиря;

– 15 граммов чеснока;

– 1 апельсин;

– 1 литр молока;

– 10 граммов соли;

– 1 чайная ложка куркумы.

Приготовление:

Нарежьте мякоть тыквы грубыми кубиками и сбрызните маслом. Отправьте все на противень и запекайте до готовности в духовке (180 – 190 градусов).

Пока тыква запекается, нарежьте очищенные овощи грубыми кусками и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.

В кастрюле соедините запеченную тыкву, обжаренные овощи, влейте молоко, нарезанный кусочками имбиря и цедру апельсина. Выжмите из апельсина сок и добавьте в суп. Перемешайте все и прогрейте на среднем огне. Когда суп начнет кипеть – добавьте куркуму, перемешайте и выключите огонь.

Перебейте все блендером в однородную массу. Крем-суп из тыквы готов.

Приятного тебе аппетита!