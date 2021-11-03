Тыквенный тирамису: рецепт
- Время: 5 – 6 часов
- Порции: 5 – 6
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Приготовление:
- Взбейте в мягкую пену белок с сахарной пудрой и солью.
Приготовление тирамису / Фото Владимира Ярославского
- В другой емкости взбейте в устойчивую пену желток с сахарной пудрой.
- Смешайте обе яичные массы.
- Просейте сквозь мелкое сито муку и понемногу добавьте ее в яичную массу, вымешивая тесто лопаткой.
Приготовление тирамису / Фото Владимира Ярославского
- Выложите ложкой противень, застеленный пищевым пергаментом, небольшие (меньше диаметра стакана) "оладушки".
- Посыпьте сырые "оладушки" сахарной пудрой и отправьте их в духовку, разогретую до 190 градусов, выпекаться в течение 9 минут.
Приготовление тирамису / Фото Владимира Ярославского
Готовим крем для тирамису
Приготовление:
- Маскарпоне комнатной температуры смешайте с сахарной пудрой и тыквенным пюре.
- Посыпьте молотой корицей.
Приготовление тирамису / Фото Владимира Ярославского
- Отдельно взбейте до устойчивых пиков сливки и добавьте к остальной массе.
- Перемешайте сырную массу. Крем готов.
Готовим шоколадный соус
Приготовление:
- Смешайте воду и готовый кофе.
- Добавьте кусочки черного шоколада и доведите смесь, постоянно помешивая, до кипения. Проварите ее несколько минут, пока не загустеет. Не забывайте помешивать веничком.
- Охладите крем и добавьте ликер. Крем готов.
Собираем тыквенный тирамису
- Бисквитное печенье пропитайте шоколадным кремом и выложите на дно креманки или презентационного стакана.
- Сверху выложите тыквенный крем.
- Снова печенье, шоколадный и тыквенный крем.
Приготовление тирамису / Фото Владимира Ярославского
- Последний слой – тыквенный крем.
- Отправьте десерт в холодильник на 3 – 4 часа.
- Готовый тирамису подавайте к столу охлажденным.
Приятного аппетита!