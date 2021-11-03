Гарбузове тирамісу: рецепт
- Час: 5 – 6 годин
- Порції: 5 – 6
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Приготування:
- Збийте на м'яку піну білок із цукровою пудрою та сіллю.
Приготування тирамісу / Фото Володимира Ярославського
- В іншій посудині збийте на стійку піну жовток із цукровою пудрою.
- Змішайте обидві яєчні маси.
- Просійте крізь дрібне сито борошно й потроху додайте його до яєчної маси, вимішуючи тісто лопаткою.
Приготування тирамісу / Фото Володимира Ярославського
- Викладіть ложкою на деко, укрите харчовим пергаментом, невеличкі (менші за діаметр склянки) "оладки".
- Посипте сирі "оладки" цукровою пудрою й відправте їх до духовки, розігрітої до 190 градусів, випікатися протягом 9 хвилин.
Приготування тирамісу / Фото Володимира Ярославського
Готуємо крем для тирамісу
Приготування:
- Маскарпоне кімнатної температури змішайте з цукровою пудрою та гарбузовим пюре.
- Посипте меленою корицею.
Приготування тирамісу / Фото Володимира Ярославського
- Окремо збийте до стійких піків вершки й додайте до решти маси.
- Перемішайте сирну масу. Крем готовий.
Готуємо шоколадний соус
Приготування:
- Змішайте воду та готову каву.
- Додайте шматочки чорного шоколаду й доведіть суміш, постійно помішуючи, до кіпіння. Проваріть її кілька хвилин, доки не загустіє. Не забувайте помішувати віничком.
- Охолодіть суміш і додайте в неї лікер. Крем готовий.
Збираємо гарбузове тирамісу
- Просочіть бісквітне печиво в шоколадному кремі, викладіть його на дно креманки або презентаційної склянки.
- Зверху викладіть гарбузовий крем.
- Знову печиво, шоколадний та гарбузовий крем.
Приготування тирамісу / Фото Володимира Ярославського
- Останнім шаром має бути гарбузовий крем.
- Відправте десерт до холодильника на 3 – 4 години.
- Готовий тирамісу подавайте до столу охолодженим.
Смачного!