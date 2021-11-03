Гарбузове тирамісу: рецепт

  • Час: 5 – 6 годин
  • Порції: 5 – 6

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Приготування:

  1. Збийте на м'яку піну білок із цукровою пудрою та сіллю.


Приготування тирамісу / Фото Володимира Ярославського

  1. В іншій посудині збийте на стійку піну жовток із цукровою пудрою.
  2. Змішайте обидві яєчні маси.
  3. Просійте крізь дрібне сито борошно й потроху додайте його до яєчної маси, вимішуючи тісто лопаткою.


Приготування тирамісу / Фото Володимира Ярославського

  1. Викладіть ложкою на деко, укрите харчовим пергаментом, невеличкі (менші за діаметр склянки) "оладки".
  1. Посипте сирі "оладки" цукровою пудрою й відправте їх до духовки, розігрітої до 190 градусів, випікатися протягом 9 хвилин.


Приготування тирамісу / Фото Володимира Ярославського

Готуємо крем для тирамісу

Приготування:

  1. Маскарпоне кімнатної температури змішайте з цукровою пудрою та гарбузовим пюре.
  1. Посипте меленою корицею.


Приготування тирамісу / Фото Володимира Ярославського

  1. Окремо збийте до стійких піків вершки й додайте до решти маси.
  1. Перемішайте сирну масу. Крем готовий.

Готуємо шоколадний соус

Приготування:

  1. Змішайте воду та готову каву.
  1. Додайте шматочки чорного шоколаду й доведіть суміш, постійно помішуючи, до кіпіння. Проваріть її кілька хвилин, доки не загустіє. Не забувайте помішувати віничком.
  1. Охолодіть суміш і додайте в неї лікер. Крем готовий.

Збираємо гарбузове тирамісу

  1. Просочіть бісквітне печиво в шоколадному кремі, викладіть його на дно креманки або презентаційної склянки.
  1. Зверху викладіть гарбузовий крем.
  1. Знову печиво, шоколадний та гарбузовий крем.


Приготування тирамісу / Фото Володимира Ярославського

  1. Останнім шаром має бути гарбузовий крем.
  1. Відправте десерт до холодильника на 3 – 4 години.
  1. Готовий тирамісу подавайте до столу охолодженим.

Смачного!