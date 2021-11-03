Тирамису из тыквы от шеф-повара Владимира Ярославского

3 ноября 2021 , 14:36
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Источник:

инстаграм Владимира Ярославского

Из тыквы можно приготовить не только крем-суп или кашу, но и изысканный десерт. К примеру, торт. Рецептом невероятного тыквенного тирамису поделился один из лучших шеф-поваров Украины Владимир Ярославский.

Тыквенный тирамису: рецепт

  • Время: 5 – 6 часов
  • Порции: 5 – 6

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Ингредиенты:
 – 105 – 110 г сырого яичного белка;
 – 80 г сахарной пудры;
 – щепотка соли;
 – 50 г сырого яичного желтка (3 шт.);
 – 25 г сахарной пудры (в тесто);
 – 75 г муки;
 – 5 г сахарной пудры для декора.

Приготовление:

  1. Взбейте в мягкую пену белок с сахарной пудрой и солью.


Приготовление тирамису / Фото Владимира Ярославского

  1. В другой емкости взбейте в устойчивую пену желток с сахарной пудрой.
  2. Смешайте обе яичные массы.
  3. Просейте сквозь мелкое сито муку и понемногу добавьте ее в яичную массу, вымешивая тесто лопаткой.


Приготовление тирамису / Фото Владимира Ярославского

  1. Выложите ложкой противень, застеленный пищевым пергаментом, небольшие (меньше диаметра стакана) "оладушки".
     
  2. Посыпьте сырые "оладушки" сахарной пудрой и отправьте их в духовку, разогретую до 190 градусов, выпекаться в течение 9 минут.


Приготовление тирамису / Фото Владимира Ярославского

Готовим крем для тирамису

Ингредиенты:
 – 250 г сыра маскарпоне;
 – 200 г сахарной пудры;
 – 200 г тыквенного пюре;
 – 120 г сливок жирностью 30%;
 – молотая корица.

Приготовление:

  1. Маскарпоне комнатной температуры смешайте с сахарной пудрой и тыквенным пюре.
     
  2. Посыпьте молотой корицей.


Приготовление тирамису / Фото Владимира Ярославского

  1. Отдельно взбейте до устойчивых пиков сливки и добавьте к остальной массе.
     
  2. Перемешайте сырную массу. Крем готов.

Готовим шоколадный соус

Ингредиенты:
 – 50 г кофе эспрессо;
 – 50 г воды;
 – 75 г черного шоколада;
 – 20 г ликера амаретто.

Приготовление:

  1. Смешайте воду и готовый кофе.
     
  2. Добавьте кусочки черного шоколада и доведите смесь, постоянно помешивая, до кипения. Проварите ее несколько минут, пока не загустеет. Не забывайте помешивать веничком.
     
  3. Охладите крем и добавьте ликер. Крем готов.

Собираем тыквенный тирамису

  1. Бисквитное печенье пропитайте шоколадным кремом и выложите на дно креманки или презентационного стакана.
     
  2. Сверху выложите тыквенный крем.
     
  3. Снова печенье, шоколадный и тыквенный крем.


Приготовление тирамису / Фото Владимира Ярославского

  1. Последний слой – тыквенный крем.
     
  2. Отправьте десерт в холодильник на 3 – 4 часа.
     
  3. Готовый тирамису подавайте к столу охлажденным.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак