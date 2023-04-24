Запеченная в духовке курица может стать изюминкой вечеринки, уютных выходных и семейных обедов. Приготовление целой курицы имеет свои нюансы – это белое и темное мясо, которые готовятся по-разному. Однако с помощью нескольких советов вы сможете приготовить идеально зажаренную курочку.

Интересно Фингер фуд – еда, которую удобно есть руками

Предварительное планирование

Выбирайте правильную курицу – это должна быть высококачественная свежая птица. Ищите птицу с рыхлой, твердой кожей, без синяков или пятен.

Следующий шаг – щедро приправьте курицу солью, перцем и любыми другими травами или специями, которые предпочитаете. Вы также можете наполнить полость зеленью, чесноком, лимоном или луком для дополнительного аромата.

Маринад из простокваши или йогурта может еще больше размягчить мясо и придать вкусу особенности. Нанесение сливочного масла на кожу курицы непосредственно перед жаркой приведет к карамелизации блюда.

Совершенная корочка / Фото unsplash

Процесс запекания

Перед выпеканием важно разогреть духовку до 220 градусов. Форму для запекания поставьте в духовку для предварительного разогрева.

Для того чтобы курочка приготовилась равномерно, расположите ее в заднем углу духовки так, чтобы ножки были направлены прямо в угол, а комки были направлены к центру духовки. Во время приготовления переместите курицу в другой угол, чтобы левая и правая стороны птицы тоже пропеклись равномерно.

Когда курица будет готова, извлеките ее из духовки и дайте ей "отдохнуть" 10 – 15 минут перед нарезанием. Благодаря этому соки перераспределяются, и в результате получается нежная и сочная курица. Нарежьте курицу и подавайте с любимыми гарнирами, такими как жареные овощи, картофельное пюре или свежий салат.