Картофельное пюре со сливками может стать настоящим открытием для тех, кто ищет что-то особенное в своих кулинарных приключениях. Оно очень нежное на вкус и имеет прекрасную текстуру.

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Рецепт нежного картофельного пюре

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Даже из привычных блюд можно сделать шедевр / Иллюстративное фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 6 столовых ложек сливки 12%;

– 3 чайные ложки сливочного масла;

– щепотка мускатного ореха;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель промойте и тщательно очистите. Отварите в подсоленной воде. Когда она станет мягкой отлейте воду. Сливки и масло разогрейте в микроволновой печи. Добавьте масло, сливки и мускатный орех в кастрюлю с картофелем. Хорошо разомните пестиком до однородной массы. Подавайте горячим.

Как приготовить идеальное картофельное пюре

Для пюре лучше использовать определенный вид картофеля. Сорт "синеглазая" идеально подходит для пюре. Распознать его просто: он имеет фиолетовые или розовые "глазки".

Отбирайте картофелины меньшего размера – они более крахмалистые. Также нежное и воздушное пюре получается из картофеля с шероховатой или треснувшей кожурой. Варите картофель до мягкости, но не доводите до переваривания, поскольку это может сделать пюре липким и неправильной консистенции. Солить картофель следует в конце, когда уже добавлены все ингредиенты.

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