Картофельное пюре со сливками может стать настоящим открытием для тех, кто ищет что-то особенное в своих кулинарных приключениях. Оно очень нежное на вкус и имеет прекрасную текстуру.
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Рецепт нежного картофельного пюре
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Даже из привычных блюд можно сделать шедевр / Иллюстративное фото unsplash
Приготовление:
- Картофель промойте и тщательно очистите.
- Отварите в подсоленной воде.
- Когда она станет мягкой отлейте воду.
- Сливки и масло разогрейте в микроволновой печи.
- Добавьте масло, сливки и мускатный орех в кастрюлю с картофелем.
- Хорошо разомните пестиком до однородной массы.
- Подавайте горячим.
Как приготовить идеальное картофельное пюре
Для пюре лучше использовать определенный вид картофеля. Сорт "синеглазая" идеально подходит для пюре. Распознать его просто: он имеет фиолетовые или розовые "глазки".
Отбирайте картофелины меньшего размера – они более крахмалистые. Также нежное и воздушное пюре получается из картофеля с шероховатой или треснувшей кожурой. Варите картофель до мягкости, но не доводите до переваривания, поскольку это может сделать пюре липким и неправильной консистенции. Солить картофель следует в конце, когда уже добавлены все ингредиенты.