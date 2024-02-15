Картофельное пюре со сливками может стать настоящим открытием для тех, кто ищет что-то особенное в своих кулинарных приключениях. Оно очень нежное на вкус и имеет прекрасную текстуру.

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Рецепт нежного картофельного пюре

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Как приготовить идеальное картофельное пюреДаже из привычных блюд можно сделать шедевр / Иллюстративное фото unsplash

Приготовление:

  1. Картофель промойте и тщательно очистите.
  2. Отварите в подсоленной воде.
  3. Когда она станет мягкой отлейте воду.
  4. Сливки и масло разогрейте в микроволновой печи.
  5. Добавьте масло, сливки и мускатный орех в кастрюлю с картофелем.
  6. Хорошо разомните пестиком до однородной массы.
  7. Подавайте горячим.

Как приготовить идеальное картофельное пюре

Для пюре лучше использовать определенный вид картофеля. Сорт "синеглазая" идеально подходит для пюре. Распознать его просто: он имеет фиолетовые или розовые "глазки".

Отбирайте картофелины меньшего размера – они более крахмалистые. Также нежное и воздушное пюре получается из картофеля с шероховатой или треснувшей кожурой. Варите картофель до мягкости, но не доводите до переваривания, поскольку это может сделать пюре липким и неправильной консистенции. Солить картофель следует в конце, когда уже добавлены все ингредиенты.