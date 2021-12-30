Удивляем гостей: как приготовить холодец из карпа на праздничный стол

Рецепт рыбы в холодце пригодится не только накануне праздников. Это прекрасная возможность удивить гостей и устроить особое застолье.

Рыба в холодце – блюдо, которое не слишком популярно на украинском столе, однако в соседней Польше этот рецепт достаточно известен. Готовят его в разных вариантах независимо от времени года.

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Рыба во вкусном пикантном желе с добавлением овощей станет изюминкой праздника.

Рецепт холодца из карпа

Время: 4 часа

Порций: 4

Аппетитная рыбка / Фото smaker

Ингредиенты:

1 большой карп;

овощи на бульон: морковь, лук, петрушка, сельдерей и кусочек лука-порея;

сушеные грибы;

2 зубчика чеснока;

петрушка;

душистый перец;

2 лавровых листа;

соль и перец по вкусу;

к аромату: чеснок, укроп, чили.

60 грамм желатина;

овощи для украшения.

Приготовление: