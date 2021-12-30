Удивляем гостей: как приготовить холодец из карпа на праздничный стол

30 декабря 2021 , 19:07
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Источник:

smaker

Рецепт рыбы в холодце пригодится не только накануне праздников. Это прекрасная возможность удивить гостей и устроить особое застолье.

Рыба в холодце – блюдо, которое не слишком популярно на украинском столе, однако в соседней Польше этот рецепт достаточно известен. Готовят его в разных вариантах независимо от времени года.

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Рыба во вкусном пикантном желе с добавлением овощей станет изюминкой праздника.

Рецепт холодца из карпа

Время: 4 часа
Порций: 4

Аппетитная рыбка / Фото smaker

Ингредиенты:

  • 1 большой карп;
  • овощи на бульон: морковь, лук, петрушка, сельдерей и кусочек лука-порея;
  • сушеные грибы;
  • 2 зубчика чеснока;
  • петрушка;
  • душистый перец;
  • 2 лавровых листа;
  • соль и перец по вкусу;
  • к аромату: чеснок, укроп, чили.
  • 60 грамм желатина;
  • овощи для украшения.

Приготовление:

  1. Почистите рыбу и нарежьте ее на ломтики.
  2. Сварите овощи с перцем, лавровым листом, петрушкой, чесноком и грибами.
  3. Добавьте в овощной бульон голову и позвоночник.
  4. Когда вода закипит – приправьте солью.
  5. Добавьте оставшуюся рыбу.
  6. Варите на очень медленном огне 30 – 40 минут.
  7. В готовый бульон добавьте выдавленный чеснок, измельченный укроп и чили. Через 5 минут процедите и проверьте, достаточно ли специй.
  8. Растворите желатин и отставьте его на несколько минут, чтобы набухнуть.
  9. Добавить желатин в рыбный бульон и тщательно размешать.
  10. Выложите овощи и куски рыбы в красивую тарелку и залейте бульоном.
  11. Оставьте застывать в холодном месте минимум на 3 часа.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська