Удивляем гостей: как приготовить холодец из карпа на праздничный стол
30 декабря 2021 , 19:07Читати новину українською
Источник:smaker
Рецепт рыбы в холодце пригодится не только накануне праздников. Это прекрасная возможность удивить гостей и устроить особое застолье.
Рыба в холодце – блюдо, которое не слишком популярно на украинском столе, однако в соседней Польше этот рецепт достаточно известен. Готовят его в разных вариантах независимо от времени года.
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Рыба во вкусном пикантном желе с добавлением овощей станет изюминкой праздника.
Рецепт холодца из карпа
Время: 4 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
- 1 большой карп;
- овощи на бульон: морковь, лук, петрушка, сельдерей и кусочек лука-порея;
- сушеные грибы;
- 2 зубчика чеснока;
- петрушка;
- душистый перец;
- 2 лавровых листа;
- соль и перец по вкусу;
- к аромату: чеснок, укроп, чили.
- 60 грамм желатина;
- овощи для украшения.
Приготовление:
- Почистите рыбу и нарежьте ее на ломтики.
- Сварите овощи с перцем, лавровым листом, петрушкой, чесноком и грибами.
- Добавьте в овощной бульон голову и позвоночник.
- Когда вода закипит – приправьте солью.
- Добавьте оставшуюся рыбу.
- Варите на очень медленном огне 30 – 40 минут.
- В готовый бульон добавьте выдавленный чеснок, измельченный укроп и чили. Через 5 минут процедите и проверьте, достаточно ли специй.
- Растворите желатин и отставьте его на несколько минут, чтобы набухнуть.
- Добавить желатин в рыбный бульон и тщательно размешать.
- Выложите овощи и куски рыбы в красивую тарелку и залейте бульоном.
- Оставьте застывать в холодном месте минимум на 3 часа.