Рыба в холодце – блюдо, которое не слишком популярно на украинском столе, однако в соседней Польше этот рецепт достаточно известен. Готовят его в разных вариантах независимо от времени года.

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Рыба во вкусном пикантном желе с добавлением овощей станет изюминкой праздника.

Рецепт холодца из карпа

Время: 4 часа

Порций: 4

Аппетитная рыбка / Фото smaker

Ингредиенты:

1 большой карп;

овощи на бульон: морковь, лук, петрушка, сельдерей и кусочек лука-порея;

сушеные грибы;

2 зубчика чеснока;

петрушка;

душистый перец;

2 лавровых листа;

соль и перец по вкусу;

к аромату: чеснок, укроп, чили.

60 грамм желатина;

овощи для украшения.

Приготовление:

Почистите рыбу и нарежьте ее на ломтики. Сварите овощи с перцем, лавровым листом, петрушкой, чесноком и грибами. Добавьте в овощной бульон голову и позвоночник. Когда вода закипит – приправьте солью. Добавьте оставшуюся рыбу. Варите на очень медленном огне 30 – 40 минут. В готовый бульон добавьте выдавленный чеснок, измельченный укроп и чили. Через 5 минут процедите и проверьте, достаточно ли специй. Растворите желатин и отставьте его на несколько минут, чтобы набухнуть. Добавить желатин в рыбный бульон и тщательно размешать. Выложите овощи и куски рыбы в красивую тарелку и залейте бульоном. Оставьте застывать в холодном месте минимум на 3 часа.

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