Риба в холодці – страва, яка не надто популярна на українському столі, проте у сусідній Польщі цей рецепт доволі відомий. Готують його в різних варіантах незалежно від пори року.

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Риба у смачному пікантному желе з додаванням овочів стане родзинкою свята.

Рецепт холодцю із коропа

Час: 4 години
Порцій: 4

Апетитна рибка / Фото smaker

Інгредієнти:

  • 1 великий короп;
  • овочі на бульйон: морква, цибуля, петрушка, селера і шматочок цибулі-порею;
  • сушені гриби;
  • 2 зубчики часнику;
  • петрушка;
  • запашний перець;
  • 2 лаврових листи;
  • сіль і перець до смаку;
  • до аромату: часник, кріп, чилі.
  • 60 грам желатину;
  • овочі для прикраси.

Приготування:

  1. Почистіть рибу і наріжте її на скибочки.
  2. Зваріть овочі з перцем, лавровим листом, петрушкою, часником і грибами.
  3. Додайте до овочевого бульйону голову та хребет.
  4. Коли вода закипить – приправте сіллю.
  5. Додайте решту риби.
  6. Варіть на дуже повільному вогні 30 – 40 хвилин.
  7. У готовий бульйон додайте видавлений часник, подрібнений кріп і чилі. Через 5 хвилин процідіть та перевірте, чи достатньо спецій.
  8. Розчиніть желатин та відставте його на кілька хвилин, щоб “набухтів”.
  9. Додайте желатин у рибний бульйон та ретельно розмішайте.
  10. Викладіть овочі та шматки риби у красиву тарілку та залийте бульйоном.
  11. Залиште застигати у холодному місці мінімум на 3 години.