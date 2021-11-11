Его полюбит даже привереда: мексиканский куриный суп по рецепту, которому 400 лет

Тортилья-суп – вкуснейшее блюдо с хрустящей соломкой из кукурузных лепешек – таких, какие готовило еще племя майя. Именно благодаря тортильям куриный суп получил особый вкус и само название.

Кукурузные лепешки на территории Мексики готовили еще за несколько сотен лет до нашей эры в племени майя. В XVI веке на эти земли пришли испанцы. Началось противостояние – и слияние культур, результатом чего и стал знаменитый тортилья-суп.

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В Латинской Америке его часто подают в качестве быстрого и сытного перекуса. Стоит суп недорого и оказывает интересный эффект: он и согревает, и охлаждает. (Приготовленное по аутентичному рецепту – с большим количеством острого перца, это блюдо усиливает потоотделение, приводя к охлаждению.)

Мексиканский тортилья-суп

Время: 1,5 часа

Порций: 4



Особый мексиканский суп / Фото kwestiasmaku

Ингредиенты:

1 луковица;

2 столовых ложки масла;

2 зубчика чеснока;

1 морковка;

кусочек корня сельдерея;

1 столовая ложка сливочного масла;

200 граммов куриного филе;

1 красный болгарский перец;

4 – 5 сушеных помидоров;

1 литр горячего бульона;

1 банка консервированных помидоров без кожицы;

1 банка консервированной кукурузы;

1 банка консервированной красной фасоли;

2 столовые ложки томатной пасты;

2 столовые ложки петрушки;

специи: 2 чайные ложки паприки, ¼ чайной ложки острого красного перца, 2 чайные ложки орегано, 2 чайные ложки молотого тмина, соль;

6 готовых тортилий;

сметана для подачи.

Приготовление:

В широкой кастрюле обжарьте до готовности нарезанный кубиками лук. Добавить мелко натертый чеснок и терку – морковь и сельдерей, натертые на большую сетку. Жарить, периодически помешивая, около 5 минут. Добавьте сливочное масло и нарезанное мелкими кубиками куриное филе. Приправьте его щепоткой соли, перца и добавьте все специи. Обжаривайте, помешивая, около 5 минут. Добавьте перец нарезанный кубиками и готовьте 2 минуты, при необходимости добавьте еще масла. Добавьте нарезанные вяленые помидоры. Влить горячий бульон и довести до кипения. Добавьте предварительно смешанные консервированные помидоры, размешайте и готовьте около 10 минут без крышки или под открытой крышкой. Добавьте слегка промытые на сите консервированные кукурузу и фасоль, перемешайте все и варите около 10 минут. Добавьте петрушку и, помешивая, готовьте 1 – 2 минуты. Приготовьте соломку. В сковороду среднего размера налейте растительное масло. Нагрейте на умеренном огне, но масло не должно дымить. Положите в сковороду тортилью, нарезанную соломкой, и жарьте до золотистого цвета примерно по 2 минуты с каждой стороны. Разлейте суп по тарелкам и украсьте сметаной и соломкой из тортилий.