Его полюбит даже привереда: мексиканский куриный суп по рецепту, которому 400 лет

11 ноября 2021 , 10:20
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Источник:

24 канал

Тортилья-суп – вкуснейшее блюдо с хрустящей соломкой из кукурузных лепешек – таких, какие готовило еще племя майя. Именно благодаря тортильям куриный суп получил особый вкус и само название.

Кукурузные лепешки на территории Мексики готовили еще за несколько сотен лет до нашей эры в племени майя. В XVI веке на эти земли пришли испанцы. Началось противостояние – и слияние культур, результатом чего и стал знаменитый тортилья-суп.

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В Латинской Америке его часто подают в качестве быстрого и сытного перекуса. Стоит суп недорого и оказывает интересный эффект: он и согревает, и охлаждает. (Приготовленное по аутентичному рецепту – с большим количеством острого перца, это блюдо усиливает потоотделение, приводя к охлаждению.)

Мексиканский тортилья-суп

Время: 1,5 часа
Порций: 4


Особый мексиканский суп / Фото kwestiasmaku

Ингредиенты:

  • 1 луковица;
  • 2 столовых ложки масла;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 морковка;
  • кусочек корня сельдерея;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 200 граммов куриного филе;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 4 – 5 сушеных помидоров;
  • 1 литр горячего бульона;
  • 1 банка консервированных помидоров без кожицы;
  • 1 банка консервированной кукурузы;
  • 1 банка консервированной красной фасоли;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • 2 столовые ложки петрушки;
  • специи: 2 чайные ложки паприки, ¼ чайной ложки острого красного перца, 2 чайные ложки орегано, 2 чайные ложки молотого тмина, соль;
  • 6 готовых тортилий;
  • сметана для подачи.

Приготовление:

  1. В широкой кастрюле обжарьте до готовности нарезанный кубиками лук.
  2. Добавить мелко натертый чеснок и терку – морковь и сельдерей, натертые на большую сетку.
  3. Жарить, периодически помешивая, около 5 минут.
  4. Добавьте сливочное масло и нарезанное мелкими кубиками куриное филе. Приправьте его щепоткой соли, перца и добавьте все специи.
  5. Обжаривайте, помешивая, около 5 минут.
  6. Добавьте перец нарезанный кубиками и готовьте 2 минуты, при необходимости добавьте еще масла.
  7. Добавьте нарезанные вяленые помидоры.
  8. Влить горячий бульон и довести до кипения.
  9. Добавьте предварительно смешанные консервированные помидоры, размешайте и готовьте около 10 минут без крышки или под открытой крышкой.
  10. Добавьте слегка промытые на сите консервированные кукурузу и фасоль, перемешайте все и варите около 10 минут.
  11. Добавьте петрушку и, помешивая, готовьте 1 – 2 минуты.
  12. Приготовьте соломку. В сковороду среднего размера налейте растительное масло. Нагрейте на умеренном огне, но масло не должно дымить. Положите в сковороду тортилью, нарезанную соломкой, и жарьте до золотистого цвета примерно по 2 минуты с каждой стороны.
  13. Разлейте суп по тарелкам и украсьте сметаной и соломкой из тортилий.
Важно
  • Тортилья-суп прекрасно дополнят тертая моцарелла, острый перц и авокадо.
  • Тортильи можно заменить лавашом, желательно из кукурузной муки.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська