Его полюбит даже привереда: мексиканский куриный суп по рецепту, которому 400 лет
Источник:24 канал
Тортилья-суп – вкуснейшее блюдо с хрустящей соломкой из кукурузных лепешек – таких, какие готовило еще племя майя. Именно благодаря тортильям куриный суп получил особый вкус и само название.
Кукурузные лепешки на территории Мексики готовили еще за несколько сотен лет до нашей эры в племени майя. В XVI веке на эти земли пришли испанцы. Началось противостояние – и слияние культур, результатом чего и стал знаменитый тортилья-суп.
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В Латинской Америке его часто подают в качестве быстрого и сытного перекуса. Стоит суп недорого и оказывает интересный эффект: он и согревает, и охлаждает. (Приготовленное по аутентичному рецепту – с большим количеством острого перца, это блюдо усиливает потоотделение, приводя к охлаждению.)
Мексиканский тортилья-суп
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Особый мексиканский суп / Фото kwestiasmaku
Ингредиенты:
- 1 луковица;
- 2 столовых ложки масла;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 морковка;
- кусочек корня сельдерея;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 200 граммов куриного филе;
- 1 красный болгарский перец;
- 4 – 5 сушеных помидоров;
- 1 литр горячего бульона;
- 1 банка консервированных помидоров без кожицы;
- 1 банка консервированной кукурузы;
- 1 банка консервированной красной фасоли;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 2 столовые ложки петрушки;
- специи: 2 чайные ложки паприки, ¼ чайной ложки острого красного перца, 2 чайные ложки орегано, 2 чайные ложки молотого тмина, соль;
- 6 готовых тортилий;
- сметана для подачи.
Приготовление:
- В широкой кастрюле обжарьте до готовности нарезанный кубиками лук.
- Добавить мелко натертый чеснок и терку – морковь и сельдерей, натертые на большую сетку.
- Жарить, периодически помешивая, около 5 минут.
- Добавьте сливочное масло и нарезанное мелкими кубиками куриное филе. Приправьте его щепоткой соли, перца и добавьте все специи.
- Обжаривайте, помешивая, около 5 минут.
- Добавьте перец нарезанный кубиками и готовьте 2 минуты, при необходимости добавьте еще масла.
- Добавьте нарезанные вяленые помидоры.
- Влить горячий бульон и довести до кипения.
- Добавьте предварительно смешанные консервированные помидоры, размешайте и готовьте около 10 минут без крышки или под открытой крышкой.
- Добавьте слегка промытые на сите консервированные кукурузу и фасоль, перемешайте все и варите около 10 минут.
- Добавьте петрушку и, помешивая, готовьте 1 – 2 минуты.
- Приготовьте соломку. В сковороду среднего размера налейте растительное масло. Нагрейте на умеренном огне, но масло не должно дымить. Положите в сковороду тортилью, нарезанную соломкой, и жарьте до золотистого цвета примерно по 2 минуты с каждой стороны.
- Разлейте суп по тарелкам и украсьте сметаной и соломкой из тортилий.
- Тортилья-суп прекрасно дополнят тертая моцарелла, острый перц и авокадо.
- Тортильи можно заменить лавашом, желательно из кукурузной муки.