Коржи, которые используют в супе, начали готовить на территории Мексики еще несколько сотен лет до нашей эры в племени мая. В 16 веке в Мексику пришли испанцы, принесшие традицию приготовления супа. С этого времени началось слияние этих двух культур, достоянием которого стал знаменитый суп тортилья.
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Такие супы часто подают в качестве закуски к еде. Они недороги и являются хорошим способом согреться или даже охладиться (острая пища вызывает пот, что приводит к процессу охлаждения).
Рецепт мексиканского супа тортилья
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Особый суп / Фото kwestiasmaku
Ингредиенты:
- 1 луковица;
- 2 столовых ложки масла;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 морковь;
- кусочек сельдерея;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 200 грамм куриного филе;
- 1 красный болгарский перец;
- 4 – 5 штук сушеных помидоров;
- 1 литра горячего бульона;
- 1 банка очищенных помидоров;
- 1 банка кукурузы;
- 1 банка красной фасоли;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 2 столовые ложки петрушки;
- специи: 2 чайные ложки паприки, четверть чайной ложки острого красного перца, 2 чайные ложки орегано, 2 чайные ложки молотого тмина, соль;
- 6 готовых тортилей;
- сметана для подачи.
Приготовление:
- В широкой кастрюле обжарьте до готовности нарезанный кубиками лук.
- Добавить мелко натертый чеснок и терку – морковь и сельдерей, натертые на большую сетку.
- Жарить, периодически помешивая, около 5 минут.
- Добавьте сливочное масло и нарезанное мелкими кубиками куриное филе. Приправьте его щепоткой соли, перца и добавьте все специи.
- Обжаривайте, помешивая, около 5 минут.
- Добавьте перец нарезанный кубиками и готовьте 2 минуты, при необходимости добавьте еще масла.
- Добавьте нарезанные вяленые помидоры.
- Влить горячий бульон и довести до кипения.
- Добавьте предварительно смешанные консервированные помидоры, размешайте и готовьте около 10 минут без крышки или под открытой крышкой.
- Добавить осушенную кукурузу и консервированную фасоль (слегка промыть на сите), перемешать и варить, около 10 минут.
- Добавьте петрушку и, помешивая, готовьте 1 – 2 минуты.
- Приготовьте соломку. В сковороду среднего размера налейте растительные масла. Нагрейте на умеренном огне, но масло не должно дымить. Положите в сковороду тортилью, нарезанную соломкой, и жарьте до золотистого цвета примерно по 2 минуты.
- Разлейте суп по тарелкам и украсьте сметаной и соломкой из тортильи.