Коржи, которые используют в супе, начали готовить на территории Мексики еще несколько сотен лет до нашей эры в племени мая. В 16 веке в Мексику пришли испанцы, принесшие традицию приготовления супа. С этого времени началось слияние этих двух культур, достоянием которого стал знаменитый суп тортилья.

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Такие супы часто подают в качестве закуски к еде. Они недороги и являются хорошим способом согреться или даже охладиться (острая пища вызывает пот, что приводит к процессу охлаждения).

Рецепт мексиканского супа тортилья

Время: 1,5 часа
Порций: 4


Особый суп / Фото kwestiasmaku

Ингредиенты:

  • 1 луковица;
  • 2 столовых ложки масла;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 морковь;
  • кусочек сельдерея;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 200 грамм куриного филе;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 4 – 5 штук сушеных помидоров;
  • 1 литра горячего бульона;
  • 1 банка очищенных помидоров;
  • 1 банка кукурузы;
  • 1 банка красной фасоли;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • 2 столовые ложки петрушки;
  • специи: 2 чайные ложки паприки, четверть чайной ложки острого красного перца, 2 чайные ложки орегано, 2 чайные ложки молотого тмина, соль;
  • 6 готовых тортилей;
  • сметана для подачи.

Приготовление:

  1. В широкой кастрюле обжарьте до готовности нарезанный кубиками лук.
  2. Добавить мелко натертый чеснок и терку – морковь и сельдерей, натертые на большую сетку.
  3. Жарить, периодически помешивая, около 5 минут.
  4. Добавьте сливочное масло и нарезанное мелкими кубиками куриное филе. Приправьте его щепоткой соли, перца и добавьте все специи.
  5. Обжаривайте, помешивая, около 5 минут.
  6. Добавьте перец нарезанный кубиками и готовьте 2 минуты, при необходимости добавьте еще масла.
  7. Добавьте нарезанные вяленые помидоры.
  8. Влить горячий бульон и довести до кипения.
  9. Добавьте предварительно смешанные консервированные помидоры, размешайте и готовьте около 10 минут без крышки или под открытой крышкой.
  10. Добавить осушенную кукурузу и консервированную фасоль (слегка промыть на сите), перемешать и варить, около 10 минут.
  11. Добавьте петрушку и, помешивая, готовьте 1 – 2 минуты.
  12. Приготовьте соломку. В сковороду среднего размера налейте растительные масла. Нагрейте на умеренном огне, но масло не должно дымить. Положите в сковороду тортилью, нарезанную соломкой, и жарьте до золотистого цвета примерно по 2 минуты.
  13. Разлейте суп по тарелкам и украсьте сметаной и соломкой из тортильи.