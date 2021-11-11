Коржи, которые используют в супе, начали готовить на территории Мексики еще несколько сотен лет до нашей эры в племени мая. В 16 веке в Мексику пришли испанцы, принесшие традицию приготовления супа. С этого времени началось слияние этих двух культур, достоянием которого стал знаменитый суп тортилья.

Не пропустите Легко, быстро и со вкусом: топ-3 необычные блюда из курицы, пленяющие всю семью

Такие супы часто подают в качестве закуски к еде. Они недороги и являются хорошим способом согреться или даже охладиться (острая пища вызывает пот, что приводит к процессу охлаждения).

Рецепт мексиканского супа тортилья

Время: 1,5 часа

Порций: 4



Особый суп / Фото kwestiasmaku

Ингредиенты:

1 луковица;

2 столовых ложки масла;

2 зубчика чеснока;

1 морковь;

кусочек сельдерея;

1 столовая ложка сливочного масла;

200 грамм куриного филе;

1 красный болгарский перец;

4 – 5 штук сушеных помидоров;

1 литра горячего бульона;

1 банка очищенных помидоров;

1 банка кукурузы;

1 банка красной фасоли;

2 столовые ложки томатной пасты;

2 столовые ложки петрушки;

специи: 2 чайные ложки паприки, четверть чайной ложки острого красного перца, 2 чайные ложки орегано, 2 чайные ложки молотого тмина, соль;

6 готовых тортилей;

сметана для подачи.

Приготовление:

В широкой кастрюле обжарьте до готовности нарезанный кубиками лук. Добавить мелко натертый чеснок и терку – морковь и сельдерей, натертые на большую сетку. Жарить, периодически помешивая, около 5 минут. Добавьте сливочное масло и нарезанное мелкими кубиками куриное филе. Приправьте его щепоткой соли, перца и добавьте все специи. Обжаривайте, помешивая, около 5 минут. Добавьте перец нарезанный кубиками и готовьте 2 минуты, при необходимости добавьте еще масла. Добавьте нарезанные вяленые помидоры. Влить горячий бульон и довести до кипения. Добавьте предварительно смешанные консервированные помидоры, размешайте и готовьте около 10 минут без крышки или под открытой крышкой. Добавить осушенную кукурузу и консервированную фасоль (слегка промыть на сите), перемешать и варить, около 10 минут. Добавьте петрушку и, помешивая, готовьте 1 – 2 минуты. Приготовьте соломку. В сковороду среднего размера налейте растительные масла. Нагрейте на умеренном огне, но масло не должно дымить. Положите в сковороду тортилью, нарезанную соломкой, и жарьте до золотистого цвета примерно по 2 минуты. Разлейте суп по тарелкам и украсьте сметаной и соломкой из тортильи.

Важно

По желанию подавать такой суп можно с тертой моцареллой, острым перцем и авокадо.



Тортилью можно заменить на лаваш, просто выбирайте максимально толстый и желательно из кукурузной муки.