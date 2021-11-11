Коржі, які використовують у супі, почали готувати на території Мексики ще кілька сотень років до нашої ери у племені мая. У 16 столітті до Мексики прийшли іспанці, які принесли традицію готування супу. З того часу почалося злиття цих двох культур, надбанням якого став знаменитий суп тортилья.
Не пропустіть Легко, швидко й зі смаком: топ-3 незвичні страви з курки, що полонять усю родину
Такі супи часто подають як закуску до їжі. Вони недорогі і є хорошим способом зігрітися або навіть охолодитися (гостра їжа викликає піт, що призводить до процесу охолодження).
Рецепт мексиканського супу тортилья
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Особливий суп / Фото kwestiasmaku
Інгредієнти:
- 1 цибулина;
- 2 столові ложки олії;
- 2 зубчики часнику;
- 1 морква;
- шматочок селери;
- 1 столова ложка вершкового масла;
- 200 грам курячого філе;
- 1 червоний болгарський перець;
- 4 – 5 штук сушених помідорів;
- 1 літра гарячого бульйону;
- 1 банка очищених помідорів;
- 1 банка кукурудзи;
- 1 банка червоної квасолі;
- 2 столові ложки томатної пасти;
- 2 столові ложки петрушки;
- спеції: 2 чайні ложки паприки, чверть чайної ложки гострого червоного перцю, 2 чайні ложки орегано, 2 чайні ложки меленого кмину, сіль;
- 6 готових тортилей;
- сметана для подачі.
Приготування:
- У широкій каструлі обсмажте до готовності нарізану кубиками цибулю.
- Додати дрібно натертий часник і тертку - моркву і селеру, натерті на більшу сітку.
- Смажити, періодично помішуючи, приблизно 5 хвилин.
- Додайте вершкове масло і нарізане дрібними кубиками куряче філе. Приправте його дрібкою солі, перцю і додайте всі спеції.
- Обсмажуйте, помішуючи, близько 5 хвилин.
- Додайте нарізаний кубиками перець і готуйте 2 хвилини, при необхідності додайте ще олії.
- Додайте нарізані в’ялені помідори.
- Влити гарячий бульйон і довести до кипіння.
- Додайте попередньо змішані консервовані помідори, перемішайте і готуйте близько 10 хвилин без кришки або під відкритою кришкою.
- Додати осушену кукурудзу та консервовану квасолю (злегка промити на ситі), перемішати і варити, близько 10 хвилин.
- Додайте петрушку і, помішуючи, готуйте 1 – 2 хвилини.
- Приготуйте соломку . У сковороду середнього розміру налийте олії. Нагрійте на помірному вогні, але олія не повинна диміти. Покладіть в сковороду тортилью, нарізану соломкою, і смажте до золотистого кольору, приблизно по 2 хвилини.
- Розлийте суп по тарілках і прикрасьте сметаною та соломкою з тортильї.