Известный украинский кулинарный эксперт, ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусной ухи. Запишите рецепт.

Источник: инстаграм Евгения Клопотенко

Евгений Клопотенко поделился с поклонниками рецептом ухи, которая понравится всем.

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Рецепт ухи

Ингредиенты:

– 500-700 граммов рыбы (карп или филе любой белой рыбы);

– 2-3 моркови;

– 100-150 граммов сельдерея (корень);

– 1 лук;

– 1 корень петрушки;

– 1 пучок петрушки;

– 2-3 картофелины;

– 3,5 литра воды;

– 1 зубчик чеснока;

– лавровый лист;

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– 50 миллилитров коньяка;

– 3-4 томата;

– душистый перец;

– 1 чайная ложка зерен кориандра;

– соль, перец.

Можете быть уверены, что одной тарелкой на вечер не обойдется, – написал Евгений Клопотенко.

Для приготовления ухи помойте, очистите рыбу от внутренностей. Помойте, очистите одну морковь, корень петрушки, лук, разрежьте пополам, обжарьте на сухой сковороде до румяной корочки. Выложите овощи в кастрюлю с водой, добавьте душистый перец, лавровый лист, варите на среднем огне в течение 30 минут. Помойте, очистите томаты, натрите на крупной терке, тушите на сковороде со сливочным маслом в течение 10-15 минут. Далее – влейте в сковороду коньяк, подождите, пока испарится алкоголь, переложите томатное пюре в бульон. Картофель и морковь помойте, очистите, нарежьте кубиками, добавьте в бульон. Петрушку помойте, листья измельчить ножом, стебли перевяжите и добавьте в бульон. Выложите в кастрюлю с бульоном стебли петрушки, рыбу, соль, кориандр, варите еще 20 минут. Достаньте половинки лука, корень сельдерея, рыбу. Чеснок очистите, натрите на терке. В готовую уху добавьте перец, измельченную петрушку, тертый чеснок. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт ухи от Евгения Клопотенка в видео: