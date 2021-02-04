Как приготовить уху: рецепт от Евгения Клопотенко
Известный украинский кулинарный эксперт, ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусной ухи. Запишите рецепт.
Источник: инстаграм Евгения Клопотенко
Евгений Клопотенко поделился с поклонниками рецептом ухи, которая понравится всем.
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Рецепт ухи
Можете быть уверены, что одной тарелкой на вечер не обойдется, – написал Евгений Клопотенко.
- Для приготовления ухи помойте, очистите рыбу от внутренностей.
- Помойте, очистите одну морковь, корень петрушки, лук, разрежьте пополам, обжарьте на сухой сковороде до румяной корочки.
- Выложите овощи в кастрюлю с водой, добавьте душистый перец, лавровый лист, варите на среднем огне в течение 30 минут.
- Помойте, очистите томаты, натрите на крупной терке, тушите на сковороде со сливочным маслом в течение 10-15 минут. Далее – влейте в сковороду коньяк, подождите, пока испарится алкоголь, переложите томатное пюре в бульон.
- Картофель и морковь помойте, очистите, нарежьте кубиками, добавьте в бульон.
- Петрушку помойте, листья измельчить ножом, стебли перевяжите и добавьте в бульон.
- Выложите в кастрюлю с бульоном стебли петрушки, рыбу, соль, кориандр, варите еще 20 минут. Достаньте половинки лука, корень сельдерея, рыбу.
- Чеснок очистите, натрите на терке.
- В готовую уху добавьте перец, измельченную петрушку, тертый чеснок. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт ухи от Евгения Клопотенка в видео:
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