Як приготувати рибну юшку: рецепт від Євгена Клопотенка
Відомий український кулінарний експерт, ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом найсмачнішої рибної юшки. Запишіть рецепт.
Джерело: інстаграм Євгена Клопотенка
Євген Клопотенко поділився з шанувальниками рецептом рибної юшки, яка сподобається усім.
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Рецепт рибної юшки
Можете бути впевнені, що однією тарілкою на вечір не обійдеться, – написав Євген Клопотенко.
- Для приготування юшки помийте, почистіть рибу, вийміть нутрощі.
- Помийте, почистіть одну моркву, корінь петрушки, цибулю, розріжте навпіл, обсмажте на сухій пательні до рум'яної скоринки.
- Викладіть овочі у каструлю з водою, додайте духмяний перець, лавровий лист, варіть на середньому вогні протягом 30 хвилин.
- Помийте, почистіть томати, натріть на грубій тертці, тушкуйте на пательні з вершковим маслом протягом 10-15 хвилин. Далі – влийте на пательню коньяк, почекайте, поки випарується алкоголь, перекладіть томатне пюре у бульйон.
- Картоплю і моркву помийте, почистіть, наріжте кубиками, додайте у бульйон.
- Петрушку помийте, листя подрібніть ножем, стебла перев'яжіть і додайте у бульйон.
- Викладіть у каструлю з бульйоном стебла петрушки, рибу, сіль, коріандр, варіть ще 20 хвилин. Дістаньте половинки цибулі, корінь селери, рибу.
- Часник почистіть, натріть на тертці.
- У готову юшку додайте перець, подрібнену петрушку, тертий часник. Викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт рибної юшки від Євгена Клопотенка у відео:
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