Западная Украина славится многообразием домашних колбас, одними из которіх являются мазурики по-волынски. Это сочные и хрустящие котлеты из курицы или индейки с расплавленным сыром. Аутентичное украинское блюдо чрезвычайно популярно на праздничных столах.

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Готовое лакомтсво по форме похоже на колбаски или сиченики. Хрустящая колбаска прекрасно подойдет с салатом или картофельным пюре.

Рецепт хрустящих мазуриков

Время: 1 час

Порций: 4



Особенно вкусно / Фото Food and Mood

Ингредиенты:

600 грамм куриного фарша;

1 яйцо куриное;

25 миллилитров молока

50 грамм сливочного масла;

50 грамм твердого сыра;

50-70 грамм панировочных сухарей;

3-4 столовые ложки масла;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу.

Приготовление: