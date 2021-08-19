Западная Украина славится многообразием домашних колбас, одними из которіх являются мазурики по-волынски. Это сочные и хрустящие котлеты из курицы или индейки с расплавленным сыром. Аутентичное украинское блюдо чрезвычайно популярно на праздничных столах.
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Готовое лакомтсво по форме похоже на колбаски или сиченики. Хрустящая колбаска прекрасно подойдет с салатом или картофельным пюре.
Рецепт хрустящих мазуриков
Время: 1 час
Порций: 4
Особенно вкусно / Фото Food and Mood
Ингредиенты:
- 600 грамм куриного фарша;
- 1 яйцо куриное;
- 25 миллилитров молока
- 50 грамм сливочного масла;
- 50 грамм твердого сыра;
- 50-70 грамм панировочных сухарей;
- 3-4 столовые ложки масла;
- соль по вкусу;
- черный перец по вкусу.
Приготовление:
- К куриному фаршу добавить молоко, яйцо, сыр, растопленное сливочное масло, соль и специи по вкусу.
- Смесь из фарша тщательно перемешать.
- Из массы вымесить котлетки в форме колбасок. Тщательно их обвалять в панировочных сухарях.
- Для того, чтобы мазурики держали свою форму, стоит оставить их в морозилке на 20-30 минут.
- После морозилки колбаски обжарить на растительном масле с двух сторон.
- Сняв со сковороды, положите мазурики на бумагу, чтобы убрать лишний жир.
- К столу подавать только горячими. Также мазурики можно посыпать зеленью.