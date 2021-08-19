Західна Україна славиться різноманіттям домашніх ковбас, одними є мазурики по-волинськи. Це соковиті та хрусткі котлети з курятини чи індички з розплавленим сиром. Автентична українська страва надзвичайно популярна на святкових столах.
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Готовий смаколик за формою схожий на ковбаски або січеники. Хрустка ковбаска чудово смакуватиме із салатом чи картопляним пюре.
Рецепт хрустких мазуриків
Час: 1 година
Порцій: 4
Особливо смачно / Фото Food and Mood
Інгредієнти:
- 600 грам курячого фаршу;
- 1 яйце куряче;
- 25 мілілітрів молока;
- 50 грам вершкового масла;
- 50 грам твердого сиру;
- 50-70 грам панірувальних сухарів;
- 3-4 столові ложки олії;
- сіль до смаку;
- чорний перець до смаку.
Приготування:
- До курячого фаршу додати молоко, яйце, твердий сир, розтоплене вершкове масло, сіль і спеції до смаку.
- Суміш із фаршу ретельно вимішати.
- З маси вимісити котлетки у формі ковбасок. Ретельно їх обваляти в панірувальних сухарях.
- Для того, щоб мазурики тримали свою форму, варто залишити їх у морозилці на 20-30 хвилин.
- Після морозилки ковбаски обсмажити на олії з двох сторін.
- Знявши зі сковороди, покладіть мазурики на папір, щоб забрати зайвий жир.
- До столу подавати тільки гарячими. Також мазурики можна посипати зеленню.