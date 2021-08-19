Західна Україна славиться різноманіттям домашніх ковбас, одними є мазурики по-волинськи. Це соковиті та хрусткі котлети з курятини чи індички з розплавленим сиром. Автентична українська страва надзвичайно популярна на святкових столах.

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Готовий смаколик за формою схожий на ковбаски або січеники. Хрустка ковбаска чудово смакуватиме із салатом чи картопляним пюре.

Рецепт хрустких мазуриків

Час: 1 година
Порцій: 4


Особливо смачно / Фото Food and Mood

Інгредієнти:

  • 600 грам курячого фаршу;
  • 1 яйце куряче;
  • 25 мілілітрів молока;
  • 50 грам вершкового масла;
  • 50 грам твердого сиру;
  • 50-70 грам панірувальних сухарів;
  • ​​3-4 столові ложки олії;
  • сіль до смаку;
  • чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. До курячого фаршу додати молоко, яйце, твердий сир, розтоплене вершкове масло, сіль і спеції до смаку.
  2. Суміш із фаршу ретельно вимішати.
  3. З маси вимісити котлетки у формі ковбасок. Ретельно їх обваляти в панірувальних сухарях.
  4. Для того, щоб мазурики тримали свою форму, варто залишити їх у морозилці на 20-30 хвилин.
  5. Після морозилки ковбаски обсмажити на олії з двох сторін.
  6. Знявши зі сковороди, покладіть мазурики на папір, щоб забрати зайвий жир.
  7. До столу подавати тільки гарячими. Також мазурики можна посипати зеленню.