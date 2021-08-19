Украинская классика: куриные мазурики родом с Волыни

19 августа 2021 , 22:50
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Источник:

Food and Mood

Украинская кухня богата не только разновидностями первых блюд или вареников. В разных регионах страны есть много вкусных мясных блюд. Волынские мазурики – это хрустящие и одновременно нежные колбасы, которые станут украшением любого стола.

Западная Украина славится многообразием домашних колбас, одними из которіх являются мазурики по-волынски. Это сочные и хрустящие котлеты из курицы или индейки с расплавленным сыром. Аутентичное украинское блюдо чрезвычайно популярно на праздничных столах.

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Готовое лакомтсво по форме похоже на колбаски или сиченики. Хрустящая колбаска прекрасно подойдет с салатом или картофельным пюре.

Рецепт хрустящих мазуриков

Время: 1 час
Порций: 4


Особенно вкусно / Фото Food and Mood

Ингредиенты:

  • 600 грамм куриного фарша;
  • 1 яйцо куриное;
  • 25 миллилитров молока
  • 50 грамм сливочного масла;
  • 50 грамм твердого сыра;
  • 50-70 грамм панировочных сухарей;
  • 3-4 столовые ложки масла;
  • соль по вкусу;
  • черный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. К куриному фаршу добавить молоко, яйцо, сыр, растопленное сливочное масло, соль и специи по вкусу.
  2. Смесь из фарша тщательно перемешать.
  3. Из массы вымесить котлетки в форме колбасок. Тщательно их обвалять в панировочных сухарях.
  4. Для того, чтобы мазурики держали свою форму, стоит оставить их в морозилке на 20-30 минут.
  5. После морозилки колбаски обжарить на растительном масле с двух сторон.
  6. Сняв со сковороды, положите мазурики на бумагу, чтобы убрать лишний жир.
  7. К столу подавать только горячими. Также мазурики можно посыпать зеленью.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська