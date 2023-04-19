Вкусно и быстро: рецепт традиционного украинского борща на куриных голенях

Борщ – украинское национальное блюдо, известное во всем мире. С 2022 года он входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, поэтому, без сомнений, его приготовление – это целое искусство.

Однако ничего сложного в этом процессе нет. 24 Канал предлагает доступный рецепт вкусного борща, который сможет приготовить даже новичок, а также раскрывает важный нюанс, как сделать блюдо наваристым и одновременно диетическим.

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Украинский борщ может быть диетическим

Пожалуй, каждый побывавший в Украине иностранец пробовал вкусный и наваристый борщ. Не меньшей популярности это блюдо имеет и среди украинцев, которые готовят его как для будничной, так и праздничной трапезы.

Это и не удивительно, ведь борщ – не только вкусный, но и полезный для здоровья. В основе этого блюда – свежие овощи и мясо, содержащие много питательных веществ для организма. А для тех людей, которые заботятся о своем рационе и пытаются избегать лишних калорий, советуем выбирать рецепт с качественной курятиной, как от ТМ "Наша Ряба" – бренда, который уже более 20 лет снабжает украинцев исключительно свежей птицей.

Но как с курятиной достичь знаменитой наваристости борща? Просто, если выбрать для приготовления голени. Это наиболее подвижная часть курочки с костью, поэтому бульон на ее основе получается особенно наваристым и вкусным и в то же время легким и питательным, а мясо – сочным и нежным. К тому же борщ на куриных голенях готовится гораздо быстрее, чем на других видах мяса – всего за час, что существенно сэкономит ваше время.

Один из главных ингредиентов выбрали, поэтому давайте готовить! Делимся с вами простым и доступным рецептом борща, который сможет воспроизвести каждый.

Рецепт красного борща на куриных голенях

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

Готовим вкусный борщ на куриных голенях / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 6 куриных голеней ТМ "Наша Ряба";

– 4 отварных свеклы среднего размера;

– 200 граммов белокочанной капусты;

– 4 столовые ложки томатной пасты или томатного сока;

– 1 средняя морковь;

– 2 картофелины;

– 2 помидора;

– 1 луковица;

– 4 зубчика чеснока;

– петрушка по вкусу;

– 2 лавровых листочка;

– соль и перец (лучше горошком) по вкусу.

Приготовление:

Куриные голени выкладываем в кастрюлю и заливаем 4 литрами воды. Для ароматного бульона добавляем лавровый лист, очищенный от шелухи лук и перец горошком. Варим все 30 – 35 минут. Готовые голени вынимаем, очищаем мясо от костей. К бульону добавляем натертую морковь, варим несколько минут. Далее – картофель, нарезанный кубиком, насеченную капусту, томатную пасту или сок, а также очищенные от кожуры и нарезанные произвольными кубиками помидоры. Варим все 10 минут. Сдабриваем солью и перцем. Возвращаем в кастрюлю мясо отваренных куриных голеней. Добавляем к блюду натертую свеклу и выключаем огонь, как только появятся первые признаки кипения. Выжимаем чеснок, посыпаем мелко нарезанной петрушкой и накрываем крышкой. Даем борщу настояться 10 – 20 минут и подаем к столу со сметаной.

Приятного аппетита!