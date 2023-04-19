Однак нічого складного у цьому процесі немає. 24 Канал пропонує доступний рецепт смачного борщу, який зможе приготувати навіть новачок, а також розкриває важливий нюанс, як зробити страву наваристою та водночас дієтичною.

Читайте також Коли гості на порозі: 3 варіанти страв із курочки для великих компаній

Український борщ може бути дієтичним

Мабуть, кожен іноземець, який побував в Україні, куштував смачний і наваристий борщ. Не меншої популярності ця страва має й серед українців, які готують його як для буденної трапези, так і святкової.

Це і не дивно, адже борщ – не тільки смачний, але й корисний для здоров'я. В основі цієї страви – свіжі овочі та м'ясо, які містять багато поживних речовин для організму. А для тих людей, які піклуються про свій раціон та намагаються уникати зайвих калорій, радимо обирати рецепт з якісною курятиною, як-от від ТМ "Наша Ряба" – бренду, який вже понад 20 років постачає українцям виключно свіжу птицю.

Та як із курятиною досягнути знаменитої наваристості борщу? Легко, якщо обрати для приготування гомілки. Це найбільш рухома частина курочки із кісткою, тому бульйон на її основі виходить особливо наваристим та смачним і водночас легким та поживним, а м'ясо – соковитим та ніжним. До того ж борщ на курячих гомілках готується набагато швидше, ніж на інших видах м'яса – всього за годину, що суттєво зекономить ваш час.

Один із головних інгредієнтів обрали, тож нумо готувати! Ділимось із вами простим і доступним рецептом борщу, який зможе відтворити кожен.

Рецепт червоного борщу на курячих гомілках

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

Готуємо смачний борщ на курячих гомілках / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 6 курячих гомілок ТМ "Наша Ряба";

– 4 відварених буряки середнього розміру;

– 200 грамів білокачанної капусти;

– 4 столові ложки томатної пасти, або томатного соку;

– 1 середня морква;

– 2 картоплини;

– 2 помідори;

– 1 цибулина;

– 4 зубчики часнику;

– петрушку за смаком;

– 2 лаврових листочки;

– сіль та перець (краще горошком) за смаком.

Приготування:

Курячі гомілки викладаємо у каструлю та заливаємо 4 літрами води. Для ароматного бульйону додаємо лавровий лист, очищену від лушпиння цибулю та перець горошком. Варимо все 30 – 35 хвилин. Готові гомілки виймаємо, очищаємо м'ясо від кісток. До бульйону додаємо натерту моркву, варимо кілька хвилин. Далі – картоплю, нарізану кубиком, насічену капусту, томатну пасту чи сік, а також очищені від шкірки та нарізані довільними кубиками помідори. Варимо усе 10 хвилин. Присмачуємо сіллю та перцем. Повертаємо у каструлю м'ясо відварених курячих гомілок. Додаємо до страви натертий буряк та вимикаємо вогонь, як тільки з'являться перші ознаки кипіння. Вичавлюємо часник, посипаємо дрібно нарізаною петрушкою та накриваємо кришкою. Даємо борщу настоятися 10 – 20 хвилин та подаємо до столу зі сметаною.

Смачного!