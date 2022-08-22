По древним легендам рецепт гуслянки подарили карпатские знахари – мольфары. Этот напиток должен приносить людям здоровье, молодость и долголетие. Первыми гуслянку стали готовить горцы, а именно гуцульские пастухи. В походном котле томили молоко, а затем заквашивали в глиняных кувшинах. 24 канал подобрал простой рецепт этого кисломолочного блюда.
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По вкусу гуслянка напоминает сметану или ряженку. Это достаточно универсальный продукт, который можно использовать в приготовлении соусов и десертов. Невозможно представить себе гуцульский борщ или кашу без добавления гуслянки.
Рецепт гуслянки
Время: 1 час + 16 часов
Порций: 4
Аппетитное карпатское блюдо / Фото Туринформ Закарпатье
Ингредиенты:
- 1 литр молока;
- 1 столовая ложка сметаны.
Приготовление:
- Прокипятите молоко и поставьте охлаждаться, нужна температура 35 – 40 градусов.
- Стенки чистой банки (или еще лучше глиняного кувшина) натрите сметаной.
- Плотно закройте полотенцем сосуд (важно закрыть именно тканью, крышка для этого процесса не подойдет) и оставьте на 12 часов в теплом месте.
- По истечении этого времени переставьте гуслянку в холодильник на несколько часов.
- Гулянка готова, хранить ее нужно в холодильнике или погребе.
Интересно знать
Этот кисломолочный продукт имеет длительный срок хранения. Наши предки сохраняли молоко на зиму. Другое название гуслянки – "прятанное" молоко или "зимнее", поскольку употребляли ее в холодное время года, когда молока практически не было.