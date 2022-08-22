По древним легендам рецепт гуслянки подарили карпатские знахари – мольфары. Этот напиток должен приносить людям здоровье, молодость и долголетие. Первыми гуслянку стали готовить горцы, а именно гуцульские пастухи. В походном котле томили молоко, а затем заквашивали в глиняных кувшинах. 24 канал подобрал простой рецепт этого кисломолочного блюда.

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По вкусу гуслянка напоминает сметану или ряженку. Это достаточно универсальный продукт, который можно использовать в приготовлении соусов и десертов. Невозможно представить себе гуцульский борщ или кашу без добавления гуслянки.

Рецепт гуслянки

Время: 1 час + 16 часов
Порций: 4

Аппетитное карпатское блюдо / Фото Туринформ Закарпатье

Ингредиенты:

  • 1 литр молока;
  • 1 столовая ложка сметаны.

Приготовление:

  1. Прокипятите молоко и поставьте охлаждаться, нужна температура 35 – 40 градусов.
  2. Стенки чистой банки (или еще лучше глиняного кувшина) натрите сметаной.
  3. Плотно закройте полотенцем сосуд (важно закрыть именно тканью, крышка для этого процесса не подойдет) и оставьте на 12 часов в теплом месте.
  4. По истечении этого времени переставьте гуслянку в холодильник на несколько часов.
  5. Гулянка готова, хранить ее нужно в холодильнике или погребе.

Интересно знать


Этот кисломолочный продукт имеет длительный срок хранения. Наши предки сохраняли молоко на зиму. Другое название гуслянки – "прятанное" молоко или "зимнее", поскольку употребляли ее в холодное время года, когда молока практически не было.