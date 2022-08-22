За прадавніми легендами рецепт гуслянки подарували карпатські знахарі – мольфари. Цей напій мав приносити людям здоров’я, молодість та довголіття. Першими гуслянку стали готувати горяни, а саме гуцульські пастухи. У похідному казані томили молоко, а після того заквашували у глиняних глечиках. 24 канал підібрав простий рецепт цієї кисломолочної страви.
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На смак гуслянка нагадує сметану чи ряжанку. Це досить універсальний продукт, який можна використовувати у приготуванні соусів і десертів. Неможливо собі уявити гуцульський борщ чи кашу без додавання гуслянки.
Рецепт гуслянки
Час: 1 година + 16 годин
Порцій: 4
Апетитна карпатська страва / Фото Турінформ Закарпаття
Інгредієнти:
- 1 літр молока;
- 1 столова ложка сметани.
Приготування:
- Прокип’ятіть молоко та поставте охолоджуватися, потрібна температура 35 – 40 градусів.
- Стінки чистої банки (або ще краще глиняного глечика) натріть сметаною.
- Щільно закрийте посудину рушником (важливо закрити саме тканиною, кришка для цього процесу не підійде) і залиште на 12 годин у теплому місці.
- Після закінчення цього часу, переставте гуслянку у холодильник на кілька годин.
- Гуслянка готова, зберігати її потрібно у холодильнику чи льосі.
Цікаво знати
Цей кисломолочний продукт має тривалий термін зберігання. Саме у такий спосіб наші пращури зберігали молоко на зиму. Інша назва гуслянки – "прятане" молоко або "зимне", оскільки вживали її у холодну пору року, коли молока практично не було.