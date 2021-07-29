Украинский напиток IX века: готовим свекольный квас

Освежающий напиток из свеклы имеет свою давнюю историю и довольно простой рецепт. Готовили квас преимущественно осенью, во время сбора урожая, и хранили до весны, до новой свеклы. Квас бродил в деревянных кадках, которые ставили в холод.

Традицию пить напиток из сброженной свеклы тянется еще с IX века. По словам известного кулинара Евгения Клопотенко, квас начали пить на территории Руси еще скандинавские князья Рюриковичи. Такой корнеплод как свекла была довольно распространенным на наших землях и в Скандинавии. Но на Руси свеклу не могли долго хранить из-за жаркого лета. Впоследствии жители придумали ферментировать свеклу и делать из нее квас.

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Квас готовили с осени и утоляли им жажду круглый год. Этот напиток имеет также лечебные свойства: он богат витаминами, йодом и железом. Его также использовали в качестве основы для холодных супов и даже борща.

Квас, который приготовили без дрожжей, методом естественного брожения можно употреблять в течение нескольких месяцев, постепенно добавляя воду.

Рецепт кваса из свеклы

Время: 3-5 дней

Порций: 4

Старинный напиток / Фото Аутентичная Украина

500 граммов свеклы;

200 граммов сахара,

вода.

Приготовление: