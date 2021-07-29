Традицію пити напій зі зброджених буряків тягнеться ще від IX століття. За словами відомого кулінара Євгена Клопотенка, квас почали пити на території Русі ще скандинавські князі Рюриковичі. Такий коренеплід як буряк був досить поширеними на наших землях і в Скандинавії. Але на Русі буряки не могли довго зберігатися через спекотне літо. Згодом жителі придумали ферментувати буряк та робити з нього квас.

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Квас готували з осені й втамовували ним спрагу цілий рік. Цей напій має також лікувальні властивості: він багатий вітамінами, йодом та залізом. Його також використовували як основу для холодних супів і навіть борщу.

Квас, який приготували без дріжджів, методом природного бродіння можна споживати впродовж кількох місяців, поступово додаючи воду.

Рецепт квасу з буряків

Час: 3-5 днів

Порцій: 4

Старовинний напій / Фото Автентична Україна

Інгредієнти:

500 грамів буряка;

200 грамів цукру;

вода.

Приготування: