Традицию пить напиток из сброженной свеклы тянется еще с IX века. По словам известного кулинара Евгения Клопотенко, квас начали пить на территории Руси еще скандинавские князья Рюриковичи. Такой корнеплод как свекла была довольно распространенным на наших землях и в Скандинавии. Но на Руси свеклу не могли долго хранить из-за жаркого лета. Впоследствии жители придумали ферментировать свеклу и делать из нее квас.
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Квас готовили с осени и утоляли им жажду круглый год. Этот напиток имеет также лечебные свойства: он богат витаминами, йодом и железом. Его также использовали в качестве основы для холодных супов и даже борща.
Квас, который приготовили без дрожжей, методом естественного брожения можно употреблять в течение нескольких месяцев, постепенно добавляя воду.
Рецепт кваса из свеклы
Время: 3-5 дней
Порций: 4
Старинный напиток / Фото Аутентичная Украина
Приготовление:
- Свеклу помыть, почистить, нарезать небольшими кубиками и сложить в банку. Заполнить свеклой две трети посуды.
- В банку к свекле добавить сахар. В первых рецептах к этим продуктам добавляли также несколько ржаных сухарей.
- Залить свеклу с сахаром холодной кипяченой водой. Она должна накрывать свеклу на 3-5 сантиметров.
- Банку накрыть марлей, сложенной в 4 слоя, и оставить настаиваться при комнатной температуре 3 – 5 дней.
- Квас будет готов к употреблению при появлении первых признаков брожения – пенки на поверхности.