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"Вышиванка подходит каждому", –  именно так подписал свою публикацию в твиттере украинский посол в Турции Андрей Сибиха.

Нусрет Гекче / Фото из твиттера Андрея Сибихи

Посол опубликовал фото на котором торжественно вручает украинскую вышиванку известному на вес мир шеф – повару-Нусрету Гекче, более популярному в соцсетях за ником Солт Баэ.

Шеф-повар готовил для культовых звезд и актеров Голливуда среди которых Аль Пачино и Джейсон Стэтхэм, а также певца Малумы и других известных селебритис.