Невероятное реалити-шоу "Адская кухня" уже этой осенью откроет ворота в кулинарный ад для двадцати смельчаков, а профессиональную школу выживания будет устраивать адский Шеф Алекс Якутов и его помощники су-шефы. Также большим сюрпризом для участников будут приглашенные гости – эксперты во всех смыслах слова.

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Одним из таких приглашенных звезд кулинарного мира стал французский повар Робан Каснаби.

Мы очень хотели пригласить повара из мишленовского ресторана, который заставит волноваться даже самых самоуверенных участников "Адской кухни". И мы нашли контакты Робана, которого это очень заинтересовало. У Робана Каснаби большой опыт работы на кухне – 13 лет! Причем он готовит в самых престижных ресторанах Парижа,

– рассказывает руководитель проекта Елена Синегина.

Чего только стоит ресторан отеля Le Bristol, у которого три звезды Мишлен! Заведения такого уровня в мире можно пересчитать по пальцам. Появление даже одной звезды у ресторана сопоставимо с восхождением на гастрономический Олимп.

А три – высшая награда, которую получают только лучшие из лучших! Кстати, обед в ресторане отеля Le Bristol обойдется в тысячу евро на двоих, поэтому здесь часто трапезничают миллионеры. И, кажется, такого опытного эксперта-повара никакими блюдами не удивить.



Алекс Якутов / Фото Новый канал

А вот, что рассказал сам Робан Каснаби о реалити-шоу и украинской кухне:

Украинская кухня показалась мне интересной. Особенно техниками приготовления и консервации: засолкой, молочнокислым брожением, настаиванием, копчением, сушкой. Очень понравились паска и сырники. Вообще, большинство блюд пришлись мне по душе, кроме, наверное, некоторых, с ярко выраженным вкусом укропа. Что касается участников "Адской кухни" – у них много идей! Но скажу честно: не все из того, что они приготовили, а я дегустировал, было аппетитным,

– прокомментировал шеф-повар.



Робан Каснаби и Алекс Якутов / Фото Новый канал

Кто смог поразить французского гурмана – узнаете этой осенью в реалити-шоу "Адская кухня".