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"Вишиванка личить кожному", – саме так підписав свою публікацію у твіттері український посол в Туреччині Андрій Сибіха.
Нусрет Гьокче / Фото з твітера Андрія Сибіхи
Посол опублікував фото на якому урочисто вручає українську вишиванку відомому на весь світ шеф-кухарю – Нусрету Гьокче, більш популярному в соцмережах за ніком Солт Бае.
Шеф-кухар готував для культових зірок та акторів Голлівуду серед яких Аль Пачино та Джейсон Стетхем, а також співака Малуми та інших відомих селебрітіс.