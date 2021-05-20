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"Вишиванка личить кожному", – саме так підписав свою публікацію у твіттері український посол в Туреччині Андрій Сибіха.

Нусрет Гьокче / Фото з твітера Андрія Сибіхи

Посол опублікував фото на якому урочисто вручає українську вишиванку відомому на весь світ шеф-кухарю – Нусрету Гьокче, більш популярному в соцмережах за ніком Солт Бае.

Шеф-кухар готував для культових зірок та акторів Голлівуду серед яких Аль Пачино та Джейсон Стетхем, а також співака Малуми та інших відомих селебрітіс.

Нусрет Гьокче – турецький м'ясник, шеф-кухар і ресторатор, якому належить мережа стейк-хаусів Nusr-Et. Його техніка приготування та витримки м'яса стала інтернет-мемом, а саме незвичний метод додавання солі на страву.