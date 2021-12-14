Вместо мандаринов внутрь рулета можно поместить киви, апельсины или другой любимый фрукт. Обязательно приготовьте этот десерт без выпекания на праздники – он идеальный и яркий.
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Рецепт фруктового рулета без выпечки
- Время: 20 минут (2-3 часа на застывание)
- Порции: 8
Скриншот из видео
Приготовление:
- Тщательно измельчите печенье в крошку.
- Бананы нарежьте произвольными кусочками и перебейте в пюре.
Скриншот из видео
- Смешайте банановое пюре, крошку печенья и какао. Замесите тесто.
Скриншот из видео
- Отдельно взбейте миксером сливочный сыр и мед.
- Шоколадное тесто раскатайте в тонкий слой, чуть больше размера мандаринов.
Скриншот из видео
- Один край смажьте сливочным кремом.
Скриншот из видео
- Очистите мандарины и выложите на начинку.
- Сверните все в рулет, плотно сформируйте его с помощью пергамента.
Скриншот из видео
- Отправьте фруктовый рулет в холодильник на 2 – 3 часа.
Скриншот из видео
- Готовый десерт нарежьте произвольными кусочками и подавайте на стол. Приятного аппетита.
Видеорецепт приготовления фруктового рулета с мандаринами без выпечки:
Скриншот из видео