Замість мандаринів в середину рулету можна помістити ківі, апельсини чи інший улюблений фрукт. Неодмінно приготуйте цей десерт без випікання на свята – він досконалий та яскравий.
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Рецепт фруктового рулету без випікання
- Час: 20 хвилин (2- 3 години на застигання)
- Порції: 8
Скріншот з відео
Приготування:
- Ретельно подрібніть печиво в крихту.
- Банани наріжте довільними шматочками та перебийте в пюре.
Скріншот з відео
- Змішайте бананове пюре, крихту печива та какао. Замісіть тісто.
Скріншот з відео
- Окремо збийте міксером вершковий сир та мед.
- Шоколадне тісто розкачайте в тонкий шар, трохи більше розміру мандаринів.
Скріншот з відео
- Один край змастіть вершковим кремом.
Скріншот з відео
- Почистіть мандарини та викладіть їх на начинку.
- Скрутіть все в рулет, щільно сформуйте його за допомогою пергаменту.
Скріншот з відео
- Відправте фруктовий рулет в холодильник на 2 – 3 години.
Скріншот з відео
- Готовий десерт наріжте довільними шматочками та подавайте до столу. Смачного!
Відеорецепт приготування фруктового рулету з мандаринами без випікання: