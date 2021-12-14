Замість мандаринів в середину рулету можна помістити ківі, апельсини чи інший улюблений фрукт. Неодмінно приготуйте цей десерт без випікання на свята – він досконалий та яскравий.

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Рецепт фруктового рулету без випікання

  • Час: 20 хвилин (2- 3 години на застигання)
  • Порції: 8


Скріншот з відео

Приготування:

  1. Ретельно подрібніть печиво в крихту.
  1. Банани наріжте довільними шматочками та перебийте в пюре.


Скріншот з відео

  1. Змішайте бананове пюре, крихту печива та какао. Замісіть тісто.


Скріншот з відео

  1. Окремо збийте міксером вершковий сир та мед.
  1. Шоколадне тісто розкачайте в тонкий шар, трохи більше розміру мандаринів.


Скріншот з відео

  1. Один край змастіть вершковим кремом.


Скріншот з відео

  1. Почистіть мандарини та викладіть їх на начинку.
  1. Скрутіть все в рулет, щільно сформуйте його за допомогою пергаменту.


Скріншот з відео

  1. Відправте фруктовий рулет в холодильник на 2 – 3 години.


Скріншот з відео

  1. Готовий десерт наріжте довільними шматочками та подавайте до столу. Смачного!

Відеорецепт приготування фруктового рулету з мандаринами без випікання: