Украшение новогоднего стола: фруктовый рулет с мандаринами без выпечки

14 декабря 2021 , 11:52
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Источник:

ютуб Здоровый и вкусный

Фруктовый рулет с мандаринами и сливочным сыром отлично подойдет к новогоднему столу, ведь он нереально вкусный. Также в рецепте нет сахара, муки и яиц.

Вместо мандаринов внутрь рулета можно поместить киви, апельсины или другой любимый фрукт. Обязательно приготовьте этот десерт без выпекания на праздники – он идеальный и яркий.

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Рецепт фруктового рулета без выпечки

  • Время: 20 минут (2-3 часа на застывание)
  • Порции: 8

Скриншот из видео

Ингредиенты:

  – 100 граммов печенья;
  – 1 столовая ложка какао;
  – 120 граммов очищенного банана;
  – 200 граммов сливочного сыра;
  – 1 столовая ложка меда;
  – 5 – 6 мандаринов.

 
Приготовление:
  1. Тщательно измельчите печенье в крошку.
  2. Бананы нарежьте произвольными кусочками и перебейте в пюре.

Скриншот из видео

  1. Смешайте банановое пюре, крошку печенья и какао. Замесите тесто.

Скриншот из видео

  1. Отдельно взбейте миксером сливочный сыр и мед.
  2. Шоколадное тесто раскатайте в тонкий слой, чуть больше размера мандаринов.

Скриншот из видео

  1. Один край смажьте сливочным кремом.

Скриншот из видео

  1. Очистите мандарины и выложите на начинку.
  2. Сверните все в рулет, плотно сформируйте его с помощью пергамента.

Скриншот из видео

  1. Отправьте фруктовый рулет в холодильник на 2 – 3 часа.

Скриншот из видео

  1. Готовый десерт нарежьте произвольными кусочками и подавайте на стол. Приятного аппетита.

Видеорецепт приготовления фруктового рулета с мандаринами без выпечки:

 

Скриншот из видео

Автор: Богданна Рибак