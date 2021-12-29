Бутерброды с печенью
- Время: 30 минут
- Порции: на 6 человек
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Приготовление:
- Отварите морковь до готовности. Отдельно отварите куриные яйца.
- Печень (куриную или говяжью) нарежьте и запанируйте в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом. Переложите на тарелку и посыпьте солью и черным молотым перцем.
- Охладите морковь и натрите ее на терке. Тоже сделайте с яйцами.
- Печень нарежьте мелкими кусочками.
- Ломтики хлеба смажьте майонезом, выложите морковь, яйца, печень, снова повторите.
- Оригинальные бутерброды готовы. По вкусу они похожи на печеночный торт, но разобранный.
Приятного аппетита!
Тарталетки с плавленым сырком
- Время: 30 минут
- Порции: на 6 человек
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Приготовление:
- Натрите на грубой терке плавленые творожки, затем горячие отварные яйца.
- Перемешайте все с майонезом и выжатым чесноком.
- Сдобрите черным молотым перцем.
- Выложите салат в тарталетки, сверху добавьте корейскую морковь.
- Задекорируйте нарезанными оливками.
Закуска готова. Приятного аппетита!
Елки с тунцем
- Время: 30 минут
- Порции: на 6 человек
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Приготовление:
- Из тостового хлеба вырежьте елки ножом.
- Смешайте тунец, мелко нарезанный зеленый лук и натертые отварные яйца на мелкой терке.
- Заправьте салат майонезом и сдобрите специями.
- Выложите салат на елку из хлеба.
- Отварную морковь натрите на терке и выложите на елки.
- Задекорируйте закуску нарезанными оливками.
Приятного аппетита!
Мордочки тигра с курицей
- Время: 30 минут
- Порции: на 6 человек
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Приготовление:
- Мелко нарежьте курочку, ананасы и сыр. Яйца натрите на мелкой терке.
- Перемешайте их в салатнице и заправьте майонезом.
- Выложите начинку в тарталетки, сверху посыпьте корейской морковью.
- Для декора тарталеток нарежьте морковь кружочками – это будут ушки. Из оливок сделайте черные полоски имитируя окрас тигра, а из тертого белка – ротик.
- Нарежьте охотничьи колбаски кружками и сделайте носик.
Оригинальные тарталетки готовы. Приятного аппетита!
Детский тост "Тигрёнок"
Чтобы удивить самых маленьких, предлагаем приготовить детские тосты с шоколадной пастой и фруктами.
- Время: 10 минут
- Порции: на 6 человек
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Приготовление:
- Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте на ней до румяной корочки тосты.
- Нарежьте бананы кружочками, мандарины разделите на дольки.
- Смажьте тосты шоколадной пастой, выложите бананы и дольки мандаринов.
Приятного аппетита!