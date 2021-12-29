Канапки з печінкою
- Час: 30 хвилин
- Порції: на 6 осіб
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Приготування:
- Відваріть моркву до готовності. Окремо відваріть курячі яйця.
- Печінку (курячу або яловичу) наріжте та запаніруйте в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією. Перекладіть її на тарілку та посипте сіллю та чорним меленим перцем.
- Охолодіть моркву та натріть її на тертці. Теж зробіть із яйцями.
- Печінку наріжте дрібними шматочками.
- Скибочки хліба змастіть майонезом, викладіть моркву, яйця, печінку, знову повторіть.
- Оригінальні канапки готові. На смак вони схожі до печінкового торта, але розібраного.
Смачного!
Тарталетки з плавленим сирком
- Час: 30 хвилин
- Порції: на 6 осіб
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Приготування:
- Натріть на грубій тертці плавлені сирочки, далі гарячі відварені яйця.
- Перемішайте все з майонезом та вичавленим часником.
- Присмачте чорним меленим перцем.
- Викладіть салат в тарталетки, зверху додайте корейської моркви.
- Задекоруйте нарізаними оливками.
Закуска готова. Смачного!
Ялинки з тунцем
- Час: 30 хвилин
- Порції: на 6 осіб
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Приготування:
- З тостового хліба виріжте ялинки ножем.
- Змішайте тунець, дрібно нарізану зелену цибулю та натерті на дрібній терці відварені яйця.
- Заправте салат майонезом та присмачте спеціями.
- Викладіть салат на ялинку з хліба.
- Відварену моркву натріть на тертці та викладіть на ялинки.
- Задекоруйте закуску нарізаними оливками.
Смачного!
Мордочки тигра з куркою
- Час: 30 хвилин
- Порції: на 6 осіб
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Приготування:
- Дрібно наріжте курочку, ананаси та твердий сир. Яйця натріть на дрібній тертці.
- Перемішайте їх в салатниці та заправте майонезом.
- Викладіть начинку в тарталетки, зверху посипте корейською морквою.
- Для декору тарталеток наріжте моркву кружальцями – це будуть вушка. З оливок зробіть чорні полоски імітуючи окрас тигра, а з тертого білка – ротик.
- Наріжте мисливські ковбаски кружальцями та зробіть носик.
Оригінальні тарталетки готові. Смачного!
Дитячий тост "Тигренятко"
Щоб здивувати найменших, пропонуємо приготувати дитячі тости з шоколадною пастою та фруктами.
- Час: 10 хвилин
- Порції: на 6 осіб
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Приготування:
- Розігрійте сковорідку з маслом, обсмажте на ній до рум'яної скоринки тости.
- Наріжте банани кружальцями, мандарини розділіть на часточки.
- Змастіть тости шоколадною пастою, викладіть банани та часточки мандаринів.
Смачного!