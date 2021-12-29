Как украсить блюда на год Тигра 2022: рецепты закусок на любой вкус

29 декабря 2021 , 18:04
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Источник:

24 канал

Чтобы новогодний стол соответствовал наступающему году "Тигра", мы подготовили для вас оригинальные варианты закусок. Про малышей мы тоже не забыли – тосты с шоколадной пастой для самых маленьких разойдутся за считанные минуты.

Бутерброды с печенью

  • Время: 30 минут
  • Порции: на 6 человек

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Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 200 граммов печени;
– 6 штук моркови;
– батон или багет;
– 4 куриных яиц;
– масло для жарки;
– мука;
– соль;
– черный молотый перец;
– майонез.

Приготовление:

  1. Отварите морковь до готовности. Отдельно отварите куриные яйца.
     
  2. Печень (куриную или говяжью) нарежьте и запанируйте в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом. Переложите на тарелку и посыпьте солью и черным молотым перцем.
     
  3. Охладите морковь и натрите ее на терке. Тоже сделайте с яйцами.
     
  4. Печень нарежьте мелкими кусочками.
     
  5. Ломтики хлеба смажьте майонезом, выложите морковь, яйца, печень, снова повторите.
     
  6. Оригинальные бутерброды готовы. По вкусу они похожи на печеночный торт, но разобранный.

Приятного аппетита!

Тарталетки с плавленым сырком

  • Время: 30 минут
  • Порции: на 6 человек


Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 2 плавленых сырочка;
– 4 отварных куриных яиц;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– оливки;
– 300 граммов корейской моркови;
– черный молотый перец;
– тарталетки.

Приготовление:

  1. Натрите на грубой терке плавленые творожки, затем горячие отварные яйца.
     
  2. Перемешайте все с майонезом и выжатым чесноком.
     
  3. Сдобрите черным молотым перцем.
     
  4. Выложите салат в тарталетки, сверху добавьте корейскую морковь.
     
  5. Задекорируйте нарезанными оливками.

Закуска готова. Приятного аппетита!

Елки с тунцем

  • Время: 30 минут
  • Порции: на 6 человек


Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 1 банка консервированного тунца;
– 4 отварных куриных яиц;
– зеленый лук;
– тостовый хлеб;
– отварная морковь;
– оливки;
– 3 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

  1. Из тостового хлеба вырежьте елки ножом.
     
  2. Смешайте тунец, мелко нарезанный зеленый лук и натертые отварные яйца на мелкой терке.
     
  3. Заправьте салат майонезом и сдобрите специями.
     
  4. Выложите салат на елку из хлеба.
     
  5. Отварную морковь натрите на терке и выложите на елки.
     
  6. Задекорируйте закуску нарезанными оливками.

Приятного аппетита!

Мордочки тигра с курицей

  1. Время: 30 минут
  2. Порции: на 6 человек


Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 400 граммов курочки со-от;
– тарталетки;
– корейская морковь;
– консервированные ананасы;
– 4 отварных яйца;
– майонез;
– 100 граммов твердого сыра.
Для декора:
– маслины;
– целая отварная морковь;
– отварной яичный белок;
– колбаска охотничья.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте курочку, ананасы и сыр. Яйца натрите на мелкой терке.
     
  2. Перемешайте их в салатнице и заправьте майонезом.
     
  3. Выложите начинку в тарталетки, сверху посыпьте корейской морковью.
     
  4. Для декора тарталеток нарежьте морковь кружочками – это будут ушки. Из оливок сделайте черные полоски имитируя окрас тигра, а из тертого белка – ротик.
     
  5. Нарежьте охотничьи колбаски кружками и сделайте носик.

Оригинальные тарталетки готовы. Приятного аппетита!

Детский тост "Тигрёнок"

Чтобы удивить самых маленьких, предлагаем приготовить детские тосты с шоколадной пастой и фруктами.

  • Время: 10 минут
  • Порции: на 6 человек


Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– тостовый хлеб;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– шоколадная паста;
– банан;
– мандарины.

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте на ней до румяной корочки тосты.
     
  2. Нарежьте бананы кружочками, мандарины разделите на дольки.
     
  3. Смажьте тосты шоколадной пастой, выложите бананы и дольки мандаринов.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак