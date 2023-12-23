Узвар – это сочетание сушеных фруктов: яблок, груш, клюквы, изюма и абрикосов. Напиток варят на медленном огне с добавлением специй.

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Узвар является отличным средством от рождественского переедания. Традиционно его готовили только из плодов, которые хозяйки успели высушить во время летнего урожая. Благодаря такой консервации, местные продукты идеально подходили для приготовления фруктового отвара.

Какого ингредиента не должно быть в рождественском компоте

Узвар всегда должен состоять только из сухофруктов и специй. Если в смеси есть копченая слива (чернослив) – не используйте ее. Копченые фрукты чаще всего окуривают дымом деревья неизвестного происхождения. Вместо копченостей лучше остановиться на сушеных фруктах.

Что делать, чтобы компот не горчил

Узвар имеет неповторимый, достаточно характерный вкус. Если вы не хотите, чтобы он не был горьким, удалите все гвоздики сразу после приготовления. Если их оставить в напитке – от горчинки не поможет избавиться даже от сахара.

Для того чтобы компот хранился как можно дольше, следует процедить его и отделить жидкость от фруктов и специй. При комнатной температуре они могут медленно набухать, и тогда качество компота изрядно ухудшится.

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