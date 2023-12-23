Узвар – це поєднання сушених фруктів: яблук, груш, журавлини, родзинок та абрикосів. Напій варять на повільному вогні з додаванням спецій.

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Узвар є чудовим засобом від різдвяного переїдання. Традиційно його готували тільки з таких плодів, які господині встигли висушити під час літнього врожаю. Завдяки такій консервації місцеві продукти ідеально підходили для приготування фруктового відвару.

Якого інгредієнта не повинно бути в різдвяному компоті

Узвар завжди повинен складатися тільки з сухофруктів і спецій. Якщо в суміші є копчена слива (чорнослив) – не використовуйте її. Копчені фрукти найчастіше окурюють димом дерева невідомого походження. Замість копченостей краще зупинитися на сушених фруктах.

Що робити, щоб узвар не гірчив

Узвар має неповторний, досить характерний смак. Якщо ви не хочете, щоб він не був гірким, видаліть усі гвоздики відразу після приготування. Якщо їх залишити у напої – від гірчинки не допоможе позбутися навіть цукор.

Для того, щоб узвар зберігався якомога довше, слід процідити його та відокремити рідину від фруктів та спецій. При кімнатній температурі вони можуть повільно набухати, і тоді якість компоту неабияк погіршиться.

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