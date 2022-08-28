Варенье из кабачков и огурцов точно подарит новые впечатления не только вам, но и тем, кого вы позовете отведать новинку. Его можно использовать для тортов, десертов, бутербродов и мясных блюд.

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Рецепт варенья из огурцов и кабачков

Время: 30 минут + 20 минут пастеризации

Порций: 4

Невероятное варенье / Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

1 килограмм огурцов;

1 килограмм желтых кабачков;

300 г сахара;

4 упаковки желе с лимонным или ананасовым вкусом.

Приготовление: