Варенье из кабачков и огурцов точно подарит новые впечатления не только вам, но и тем, кого вы позовете отведать новинку. Его можно использовать для тортов, десертов, бутербродов и мясных блюд.
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Рецепт варенья из огурцов и кабачков
Время: 30 минут + 20 минут пастеризации
Порций: 4
Невероятное варенье / Фото przyslij przepis
Ингредиенты:
- 1 килограмм огурцов;
- 1 килограмм желтых кабачков;
- 300 г сахара;
- 4 упаковки желе с лимонным или ананасовым вкусом.
Приготовление:
- Промытые огурцы и кабачки почистите от кожуры и нарежьте мелкими кубиками.
- Выложите их в большую кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром и перемешайте.
- Варите под крышкой на медленном огне овощи должны развариться и пустить сок. Это займет около 30 – 40 минут.
- Снимите овощи с огня, всыпьте желе, помешивайте, пока оно не растворится.
- Горячее варенье переложите в пастеризованные, сухие банки и накройте крышками.
- Налейте в кастрюлю горячую воду, оставьте несколько сантиметров. Доведите воду до кипения, на дно кастрюли выложите кухонное полотенце и поставьте туда банки с вареньем. Через 20 минут отставьте банки из воды, плотно закрутите их и поставьте вверх дном.