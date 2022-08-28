Варення з кабачків та огірків точно подарує нові враження не лише вам, а й тим, кого ви покличете скуштувати новинку. Його можна використовувати для тортів, десертів, бутербродів і м'ясних страв.
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Рецепт варення з огірків та кабачків
Час: 30 хвилин + 20 хвилин на пастеризацію
Порцій: 4
Неймовірне варення / Фото przyslij przepis
Інгредієнти:
- 1 кілограм огірків;
- 1 кілограм жовтих кабачків;
- 300 грамів цукру;
- 4 упаковки желе із лимонним або ананасовим смаком.
Приготування:
- Промиті огірки і кабачки почистіть від шкірки та наріжте дрібними кубиками.
- Викладіть їх у велику каструлю з товстим дном, засипте цукром і перемішайте.
- Варіть під кришкою на повільному вогні, овочі повинні розваритися і пустити сік. Це займе близько 30 – 40 хвилин.
- Зніміть овочі з вогню, всипте желе, помішуйте, поки воно не розчиниться.
- Гаряче варення перекладіть в пастеризовані, сухі банки та накрийте кришками.
- Налийте в каструлю гарячу воду, залиште кілька сантиметрів. Доведіть воду до кипіння, на дно каструлі викладіть кухонний рушничок та поставте туди банки з варенням. Через 20 хвилин відставте банки з води, щільно закрутіть їх і поставте догори дном.