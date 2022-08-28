Варення з кабачків та огірків точно подарує нові враження не лише вам, а й тим, кого ви покличете скуштувати новинку. Його можна використовувати для тортів, десертів, бутербродів і м'ясних страв.

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Рецепт варення з огірків та кабачків

Час: 30 хвилин + 20 хвилин на пастеризацію
Порцій: 4

Неймовірне варення / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

  • 1 кілограм огірків;
  • 1 кілограм жовтих кабачків;
  • 300 грамів цукру;
  • 4 упаковки желе із лимонним або ананасовим смаком.

Приготування:

  1. Промиті огірки і кабачки почистіть від шкірки та наріжте дрібними кубиками.
  2. Викладіть їх у велику каструлю з товстим дном, засипте цукром і перемішайте.
  3. Варіть під кришкою на повільному вогні, овочі повинні розваритися і пустити сік. Це займе близько 30 – 40 хвилин.
  4. Зніміть овочі з вогню, всипте желе, помішуйте, поки воно не розчиниться.
  5. Гаряче варення перекладіть в пастеризовані, сухі банки та накрийте кришками.
  6. Налийте в каструлю гарячу воду, залиште кілька сантиметрів. Доведіть воду до кипіння, на дно каструлі викладіть кухонний рушничок та поставте туди банки з варенням. Через 20 хвилин відставте банки з води, щільно закрутіть їх і поставте догори дном.