Варення з кабачків та огірків точно подарує нові враження не лише вам, а й тим, кого ви покличете скуштувати новинку. Його можна використовувати для тортів, десертів, бутербродів і м'ясних страв.

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Рецепт варення з огірків та кабачків

Час: 30 хвилин + 20 хвилин на пастеризацію

Порцій: 4

Неймовірне варення / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

1 кілограм огірків;

1 кілограм жовтих кабачків;

300 грамів цукру;

4 упаковки желе із лимонним або ананасовим смаком.

Приготування: