Пожарить яичницу может даже ребенок, так что говорить о сложности блюда не приходится. Но сделать ее уникальной и неповторимой может не каждый, хотя добиться такого эффекта очень легко. Как именно? Рассмотрим несколько способов.

Кстати Правильные яйца и отказ от одного ингредиента: как сделать бельгийские вафли воздушными

Как можно усовершенствовать яичницу

Один из наиболее распространенных способов углубить вкус омлета – добавить в него сливки. Благодаря этому его вкус будет очень ласковым, как и текстура блюда. Также часто можно встретить советы с добавлением сметаны.

Идеальный завтрак / Фото Pexels

Если вы решили усовершенствовать яичницу таким образом, то перемешивать ее лучше уже после того, как вбили яйца на сковороду. Если сделать это раньше, то яичница может получить слишком водянистую структуру.

Что касается добавления соли и перца, то здесь ситуация тоже однозначна: делать это стоит только в конце приготовления, ведь блюдо готовится несколько минут, поэтому ни о каком раскрытии вкуса речь не идет.

Еще один секрет – огонь. Яичницу лучше жарить на среднем огне, чтобы белок не сворачивался слишком быстро. Медленное приготовление яичнице не подходит, ведь таким образом яйца могут впитать много масла.