Посмажити яєчню може навіть дитина, тож говорити про складність страви не доводиться. Але зробити її унікальною та неповторною може не кожен, хоча досягнути такого ефекту дуже легко. Як саме? Розгляньмо кілька способів.

До речі Правильні яйця та відмова від одного інгредієнта: як зробити бельгійські вафлі повітряними

Як можна вдосконалити яєчню

Один із найбільш поширених способів поглибити смак омлету – додати у нього вершки. Завдяки цьому його смак буде дуже ніжним, як і текстура страви. Також доволі часто можна зустріти поради із додаванням сметани.

Ідеальний сніданок / Фото Pexels

Якщо ви вирішили вдосконалити яєчню у такий спосіб, то перемішувати їх краще вже після того, як вбили їх на пательню. Якщо зробити це раніше, то яєчня може отримати надто водянисту структуру.

Що стосується додавання солі та перцю, то тут ситуація теж однозначна: робити це варто лише наприкінці приготування, адже страва готується кілька хвилин, тому про жодне розкриття смаку мова не йде.

Ще один секрет – вогонь. Яєчню найкраще смажити на середньому вогні, аби білок не згортався надто швидко. Повільне приготування яєчні не пасує, адже таким чином яйця можуть увібрати багато олії.