Праздничная утка с апельсинами на Старый Новый Год 2023

Приготовление утки в духовке – особый процесс. Чтобы правильно и вкусно ее запечь нужен проверенный рецепт, у нас такой есть.

Утку можно запекать с яблоками, апельсинами, картофелем, или без ничего. Если вы не любите, когда она готовится в своем жире, предлагаем срезать его.

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Да, она будет нежной, но не такой жирной и без присущих ей ароматов. Или оставляем ее целой – это по желанию.

Рецепт утки с апельсинами и яблоками

Время: 1 сутки

1 сутки Порции: 4 – 6

– 2 – 3 килограмма утки;– 4 столовые ложки соевого соуса;– 4 столовые ложки меда;– 2 столовые ложки масла;– по полчайной ложки молотой корицы, гвоздики и бадьяна;– пол чайной ложки кориандра;– сок одного апельсина;– черный молотый перец;– 25 граммов соли;– апельсины и яблоки для начинки.

Приготовление:

Срезаем с утки лишний жир и последние фаланги крылышек.

Ставим кастрюлю для кипятка на 3 – 4 литра. В воду добавляем специи: корицу, гвоздику и бадьян и даем закипеть еще 3-4 минуты. Этим кипятком поливаем утку и держим в нем 1 – 2 минуты. Эти две манипуляции производят при приготовлении утки для того, чтобы была хрустящая корочка.

Сливаем воду, вытираем утку бумажным полотенцем и обмазываем солью. После этого сажаем утку на бутылку и ставим в холодильник (надо что-то подставить под нее, потому что будет стекать). В холодильнике оставляем на ночь.

Запеченная утка / Фото из личного архива Валентины Саенко

Утром делаем маринад из соевого соуса, меда, сока апельсина, растительного масла, имбиря, перца и кориандра. Смазываем утку половиной соуса и маринуем минимум 2 часа.

Запекаем утку на решетке. Снизу ставим противень с водой и утку комом вниз. Так утка будет готовиться на пару. А сверху накрываем фольгой, в особенности фаланги.

Запекаем утку при 180 градусах примерно 2 часа без конвекции.

Далее достаем утку, выкладываем ее в форму, добавляем утварь из яблок и апельсинов и запекаем еще при 200 градусах примерно 30 – 50 минут (зависит от веса).

Достаем, смазываем маринадом и запекаем до румяности. Утка должна запекаться минимум 2 часа.

Приятного тебе аппетита!