Овсяное печенье – питательный перекус, для которого требуется совсем немного муки. Причем любой. Подойдет даже гречишная.
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Тесто должно быть густым. Если получилось слишком жидкое – добавьте еще муки или овсяных хлопьев.
Рецепт овсяного печенья без яиц
- Время: 1 час 30 минут
- Количество: 20 – 30 штук
Приготовление:
- Измельчите овсяные хлопья.
- Залейте их кефиром и оставьте на 1 час набухать.
- Смешайте все ингредиенты в глубокой посуде и оставьте еще на 15 минут.
Фото Кондитерские МК
- Выложите ложкой на слой пергамента и выпекайте в разогретой духовке до 180-190 градусов до готовности.
Фото Кондитерские МК
- Охладите печенье и подавайте на стол.
Приятного аппетита!