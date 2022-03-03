Овсяное печенье – питательный перекус, для которого требуется совсем немного муки. Причем любой. Подойдет даже гречишная.

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Тесто должно быть густым. Если получилось слишком жидкое – добавьте еще муки или овсяных хлопьев.

Рецепт овсяного печенья без яиц

  • Время: 1 час 30 минут
  • Количество: 20 – 30 штук

Приготовление:

  1. Измельчите овсяные хлопья.
  1. Залейте их кефиром и оставьте на 1 час набухать.
  1. Смешайте все ингредиенты в глубокой посуде и оставьте еще на 15 минут.


Фото Кондитерские МК

  1. Выложите ложкой на слой пергамента и выпекайте в разогретой духовке до 180-190 градусов до готовности.


Фото Кондитерские МК

  1. Охладите печенье и подавайте на стол.

Приятного аппетита!