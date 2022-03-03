Овсяное печенье – питательный перекус, для которого требуется совсем немного муки. Причем любой. Подойдет даже гречишная.

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Тесто должно быть густым. Если получилось слишком жидкое – добавьте еще муки или овсяных хлопьев.

Рецепт овсяного печенья без яиц

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Количество: 20 – 30 штук

Ингредиенты:

– 1 стакан кефира, йогурта или сметаны;

– 7 столовых ложек овсяных хлопьев;

– 2 столовые ложки муки;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– мед или сахар;

– сухофрукты или орехи.

Приготовление:

Измельчите овсяные хлопья.

Залейте их кефиром и оставьте на 1 час набухать.

Смешайте все ингредиенты в глубокой посуде и оставьте еще на 15 минут.



Фото Кондитерские МК

Выложите ложкой на слой пергамента и выпекайте в разогретой духовке до 180-190 градусов до готовности.



Фото Кондитерские МК

Охладите печенье и подавайте на стол.

Приятного аппетита!