Вівсяне печиво – ситний та поживний перекус з мінімальним додаванням борошна. Якщо у вас не має пшеничного борошна, підійде будь-яке: вівсяне, гречане, цільнозернове.

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Тісто для печива повинне бути густим. Якщо у вас вийшло занадто рідке – додайте ще борошна або вівсяних пластівців.

Рецепт вівсяного печива без яєць

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порції: 20 – 30 штук

Приготування:

  1. Подрібніть вівсяні пластівці.
  1. Залийте їх кефіром та залишіть на 1 годину набухати.
  1. Змішайте в глибокому посуді всі інгредієнти та залишіть ще на 15 хвилин.


Фото Кондитерські МК

  1. Викладіть ложкою на шар пергаменту та випікайте в розігрітій духовці до 180 – 190 градусів до готовності.


Фото Кондитерські МК

  1. Охолодіть печиво та подавайте до столу.

Смачного!