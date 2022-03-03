Вівсяне печиво – ситний та поживний перекус з мінімальним додаванням борошна. Якщо у вас не має пшеничного борошна, підійде будь-яке: вівсяне, гречане, цільнозернове.
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Тісто для печива повинне бути густим. Якщо у вас вийшло занадто рідке – додайте ще борошна або вівсяних пластівців.
Рецепт вівсяного печива без яєць
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 20 – 30 штук
Приготування:
- Подрібніть вівсяні пластівці.
- Залийте їх кефіром та залишіть на 1 годину набухати.
- Змішайте в глибокому посуді всі інгредієнти та залишіть ще на 15 хвилин.
Фото Кондитерські МК
- Викладіть ложкою на шар пергаменту та випікайте в розігрітій духовці до 180 – 190 градусів до готовності.
Фото Кондитерські МК
- Охолодіть печиво та подавайте до столу.
Смачного!