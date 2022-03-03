Вівсяне печиво – ситний та поживний перекус з мінімальним додаванням борошна. Якщо у вас не має пшеничного борошна, підійде будь-яке: вівсяне, гречане, цільнозернове.

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Тісто для печива повинне бути густим. Якщо у вас вийшло занадто рідке – додайте ще борошна або вівсяних пластівців.

Рецепт вівсяного печива без яєць

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 20 – 30 штук

Інгредієнти:

– 1 склянка кефіру, йогурту або сметани;

– 7 столових ложок вівсяних пластівців;

– 2 столові ложки борошна;

– 2 столові ложки олії;

– мед або цукор;

– сухофрукти або горіхи.

Приготування:

Подрібніть вівсяні пластівці.

Залийте їх кефіром та залишіть на 1 годину набухати.

Змішайте в глибокому посуді всі інгредієнти та залишіть ще на 15 хвилин.



Фото Кондитерські МК

Викладіть ложкою на шар пергаменту та випікайте в розігрітій духовці до 180 – 190 градусів до готовності.



Фото Кондитерські МК

Охолодіть печиво та подавайте до столу.

Смачного!