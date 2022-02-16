Комплексный обед или ужин из курицы, картофеля и зеленой фасоли можно приготовить в одной жаростойкой форме или на противне. Главное, чтобы площадь их дна соответствовала количеству ингредиентов: блюдо должно запекаться, а не тушиться!

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Рецепт курицы с картофелем и зеленой фасолью в духовке

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4



Фото Café delites

Ингредиенты:

– 600 граммов куриных грудок без костей и кожи;

– 500 граммов картофеля;

– 500 граммов зеленой фасоли;

– ⅓ стакана куриного бульона;

– ¼ стакана сливочного масла;

– 1 столовая ложка мелко нарезанного чеснока;

– 2 чайные ложки измельченной свежей петрушки;

– 1 чайная ложка измельченного свежего чабреца;

– 1 чайная ложка измельченного свежего розмарина;

– ½ чайной ложки соли;

– свежемолотый черный перец.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте противень растительным маслом. Соедините в миске растопленное сливочное масло, бульон, измельченный чеснок, петрушку, чабрец и розмарин.



Фото Café delites

Выложите куриные грудки на противень, а вокруг них – нарезанный кубиками картофель. Добавьте ½ стакана соуса для мяса. Посолите и поперчите. Слегка сбрызните оливковым маслом. Отправьте противень в разогретую духовку на 15 минут.



Фото Café delites

Осторожно выньте противень из духовки. Переверните куриные грудки. Сдвиньте картофель в одну сторону и выложите на освободившееся место зеленую фасоль. Полейте фасоль оставшимся соусом и хорошо перемешайте. Верните противень в духовку еще на 10 минут.



Фото Café delites

В самом конце включите режим "гриль" или "конвекция" и запекайте блюдо еще 2 – 3 минуты, чтобы овощи и мясо приобрели хрустящую корочку.



Фото Café delites

Готовое жаркое посыпьте свежей измельченной зеленью, полейте образовавшимся при запекании соком и подавайте к столу.



Приятного аппетита!