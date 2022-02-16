Комплексный обед или ужин из курицы, картофеля и зеленой фасоли можно приготовить в одной жаростойкой форме или на противне. Главное, чтобы площадь их дна соответствовала количеству ингредиентов: блюдо должно запекаться, а не тушиться!
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Рецепт курицы с картофелем и зеленой фасолью в духовке
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Фото Café delites
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте противень растительным маслом.
- Соедините в миске растопленное сливочное масло, бульон, измельченный чеснок, петрушку, чабрец и розмарин.
Фото Café delites
- Выложите куриные грудки на противень, а вокруг них – нарезанный кубиками картофель. Добавьте ½ стакана соуса для мяса. Посолите и поперчите. Слегка сбрызните оливковым маслом.
- Отправьте противень в разогретую духовку на 15 минут.
Фото Café delites
- Осторожно выньте противень из духовки. Переверните куриные грудки.
- Сдвиньте картофель в одну сторону и выложите на освободившееся место зеленую фасоль.
- Полейте фасоль оставшимся соусом и хорошо перемешайте.
- Верните противень в духовку еще на 10 минут.
Фото Café delites
- В самом конце включите режим "гриль" или "конвекция" и запекайте блюдо еще 2 – 3 минуты, чтобы овощи и мясо приобрели хрустящую корочку.
Фото Café delites
- Готовое жаркое посыпьте свежей измельченной зеленью, полейте образовавшимся при запекании соком и подавайте к столу.
Приятного аппетита!