Комплексный обед или ужин из курицы, картофеля и зеленой фасоли можно приготовить в одной жаростойкой форме или на противне. Главное, чтобы площадь их дна соответствовала количеству ингредиентов: блюдо должно запекаться, а не тушиться!

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Рецепт курицы с картофелем и зеленой фасолью в духовке

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4


Фото Café delites

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте противень растительным маслом.
  2. Соедините в миске растопленное сливочное масло, бульон, измельченный чеснок, петрушку, чабрец и розмарин.


Фото Café delites

  1. Выложите куриные грудки на противень, а вокруг них – нарезанный кубиками картофель. Добавьте ½ стакана соуса для мяса. Посолите и поперчите. Слегка сбрызните оливковым маслом.
  2. Отправьте противень в разогретую духовку на 15 минут.


Фото Café delites

  1. Осторожно выньте противень из духовки. Переверните куриные грудки.
  2. Сдвиньте картофель в одну сторону и выложите на освободившееся место зеленую фасоль.
  3. Полейте фасоль оставшимся соусом и хорошо перемешайте.
  4. Верните противень в духовку еще на 10 минут.


Фото Café delites

  1. В самом конце включите режим "гриль" или "конвекция" и запекайте блюдо еще 2 – 3 минуты, чтобы овощи и мясо приобрели хрустящую корочку.


Фото Café delites

  1. Готовое жаркое посыпьте свежей измельченной зеленью, полейте образовавшимся при запекании соком и подавайте к столу.


Приятного аппетита!