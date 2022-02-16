Комплексний обід чи вечерю з курки, картоплі та зеленої квасолі можна приготувати в одній жаротривкій формі або на деку. Головне, щоб площа їхнього дна відповідала кількості інгредієнтів: страва має запікатися, а не тушкуватися!

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Рецепт курки з картоплею та зеленою квасолею в духовці

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4


Фото Café delites

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Злегка змастіть деко олією.
  1. З’єднайте в мисці розтоплене вершкове масло, бульйон, подрібнений часник, петрушку, чебрець та розмарин.


Фото Café delites

  1. Викладіть курячі грудки на деко, а довкола них – нарізану довільними кубиками картоплю. Додайте ½ склянки соусу до м'яса, добре присмачте сіллю та перцем. Злегка збризніть оливковою олією.
  1. Відправте деко до розігрітої духовки на 15 хвилин.


Фото Café delites

  1. Обережно вийміть деко з духовки й переверніть курячі грудки.
  2. Зсуньте картоплю в один бік дека й викладіть на звільнене місце зелену квасолю.
  3. Полийте квасолю рештою соусу та добре перемішайте.
  4. Поверніть деко до духовки ще на 10 хвилин.


Фото Café delites

  1. Наприкінці приготування увімкніть режим "гриль" або "конвекція" й запікайте страву ще 2 – 3 хвилини, щоб овочі та м'ясо вкрилися хрумкою скоринкою.


Фото Café delites

  1. Готову печеню посипте свіжою подрібненою зеленню, полийте соком, що утворився при запіканні, та подавайте до столу.

Смачного!