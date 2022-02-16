Комплексний обід чи вечерю з курки, картоплі та зеленої квасолі можна приготувати в одній жаротривкій формі або на деку. Головне, щоб площа їхнього дна відповідала кількості інгредієнтів: страва має запікатися, а не тушкуватися!
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Рецепт курки з картоплею та зеленою квасолею в духовці
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Фото Café delites
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Злегка змастіть деко олією.
- З’єднайте в мисці розтоплене вершкове масло, бульйон, подрібнений часник, петрушку, чебрець та розмарин.
Фото Café delites
- Викладіть курячі грудки на деко, а довкола них – нарізану довільними кубиками картоплю. Додайте ½ склянки соусу до м'яса, добре присмачте сіллю та перцем. Злегка збризніть оливковою олією.
- Відправте деко до розігрітої духовки на 15 хвилин.
Фото Café delites
- Обережно вийміть деко з духовки й переверніть курячі грудки.
- Зсуньте картоплю в один бік дека й викладіть на звільнене місце зелену квасолю.
- Полийте квасолю рештою соусу та добре перемішайте.
- Поверніть деко до духовки ще на 10 хвилин.
Фото Café delites
- Наприкінці приготування увімкніть режим "гриль" або "конвекція" й запікайте страву ще 2 – 3 хвилини, щоб овочі та м'ясо вкрилися хрумкою скоринкою.
Фото Café delites
- Готову печеню посипте свіжою подрібненою зеленню, полийте соком, що утворився при запіканні, та подавайте до столу.
Смачного!