Хрустящие и сочные куриные голени, вкус которых подчеркивает любимый соус, дополненные сладким картофелем – это отличный выбор для тех, кто хочет ярко отдохнуть после тяжелой рабочей недели и насладиться отдыхом с чем-нибудь вкусненьким. Это сочетание вкусов нравится всем, зачем отказываться от любимых блюд, готовить которые так легко?

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Сочные голени со сладким картофелем

Время: 1 час

Порций: 2

Празднуем выходные / Фото Canva

Ингредиенты:

Курочка:

6 голеней;

чайная ложка сладкой паприки;

чайная ложка острого перца;

1/2 чайной ложки копченой паприки;

чайная ложка прованских трав;

зубчик чеснока;

ложка бальзамического уксуса;

4 столовых ложки растительного масла;

соль и перец по вкусу.

Картофель:

несколько картофелин;

1/2 чайной ложки сладкого перца;

1/2 чайной ложки острого перца;

1/2 чайной ложки сладкой паприки;

ложка масла и щепотка соли.

Приготовление:

Голени моем, обсушиваем, солим и перчим. В контейнере смешиваем специи, чеснок и растительное масло. Тщательно перемешиваем и оставляем в холодильнике на 30 минут. Картошку чистим и нарезаем большой соломкой. Добавляем специи и хорошо перемешиваем. Выкладываем картошку и курочку на противень (по желанию можно на разные). Запекаем 30 минут при 180 градусах. Подаем на стол с любимым соусом и напитком.

Приятного аппетита!