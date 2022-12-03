Хрусткі та соковиті курячі гомілки, смак яких підкреслює улюблений соус, доповнені солодкою картоплею – це чудовий вибір для тих, хто хоче яскраво відпочити після важкого робочого тижня та насолодитися відпочинком з чимось смачненьким. Це поєднання смаків подобається усім, тож навіщо відмовлятися від улюблених страв, готувати які так легко?
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Соковиті гомілки із солодкою картоплею
Час: 1 година
Порцій: 2
Святкуємо вихідні / Фото Canva
Інгредієнти:
Курочка:
- 6 гомілок;
- чайна ложка солодкої паприки;
- чайна ложка гострого перцю;
- 1/2 чайної ложки копченої паприки;
- чайна ложка прованських трав;
- зубчик часнику;
- ложка бальзамічного оцту;
- 4 столові ложки рослинної олії;
- сіль та перець до смаку.
Картопля:
- кілька картоплин;
- 1/2 чайної ложки солодкого перцю;
- 1/2 чайної ложки гострого перцю;
- 1/2 чайної ложки солодкої паприки;
- ложка олії та дрібка солі.
Приготування:
- Гомілки миємо, обсушуємо, солимо та перчимо.
- У контейнері змішуємо спеції, часник та олію. Ретельно перемішуємо та залишаємо у холодильнику на 30 хвилин.
- Картоплю чистимо та нарізаємо великою соломкою. Додаємо спеції та добре перемішуємо.
- Викладаємо картоплю та курочку на деко (за бажанням можна на різні). Запікаємо 30 хвилин при 180 градусах.
- Подаємо до столу з улюбленими соусом та напоєм.
Смачного!