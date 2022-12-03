Хрусткі та соковиті курячі гомілки, смак яких підкреслює улюблений соус, доповнені солодкою картоплею – це чудовий вибір для тих, хто хоче яскраво відпочити після важкого робочого тижня та насолодитися відпочинком з чимось смачненьким. Це поєднання смаків подобається усім, тож навіщо відмовлятися від улюблених страв, готувати які так легко?

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Соковиті гомілки із солодкою картоплею

Час: 1 година

Порцій: 2

Святкуємо вихідні / Фото Canva

Інгредієнти:

Курочка:

6 гомілок;

чайна ложка солодкої паприки;

чайна ложка гострого перцю;

1/2 чайної ложки копченої паприки;

ч айна ложка прованських трав;

зубчик часнику;

ложка бальзамічного оцту;

4 столові ложки рослинної олії;

сіль та перець до смаку.

Картопля:

кілька картоплин;

1/2 чайної ложки солодкого перцю;

солодкого перцю; 1/2 чайної ложки гострого перцю;

гострого перцю; 1/2 чайної ложки солодкої паприки;

ложка олії та дрібка солі.

Приготування:

Гомілки миємо, обсушуємо, солимо та перчимо. У контейнері змішуємо спеції, часник та олію. Ретельно перемішуємо та залишаємо у холодильнику на 30 хвилин. Картоплю чистимо та нарізаємо великою соломкою. Додаємо спеції та добре перемішуємо. Викладаємо картоплю та курочку на деко (за бажанням можна на різні). Запікаємо 30 хвилин при 180 градусах. Подаємо до столу з улюбленими соусом та напоєм.

Смачного!