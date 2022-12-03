Идеальный ужин на выходные: жареные голени со сладким картофелем

3 декабря 2022, 19:22
Читати новину українською

Источник:

burczymiwbrzuchu

Запеченные куриные голени в сочетании со сладким картофелем – это отличная опция для "вкусного вечера" выходного дня. Минимум усилий и фантастический результат – для отдыха и сериала лучше и не придумаешь.

Хрустящие и сочные куриные голени, вкус которых подчеркивает любимый соус, дополненные сладким картофелем – это отличный выбор для тех, кто хочет ярко отдохнуть после тяжелой рабочей недели и насладиться отдыхом с чем-нибудь вкусненьким. Это сочетание вкусов нравится всем, зачем отказываться от любимых блюд, готовить которые так легко?

Актуально Мясо голеней по-грузински: готовим сочное чахохбили с томатами

Сочные голени со сладким картофелем

Время: 1 час

Порций: 2

Празднуем выходные / Фото Canva

Ингредиенты:

Курочка:

  • 6 голеней;
  • чайная ложка сладкой паприки;
  • чайная ложка острого перца;
  • 1/2 чайной ложки копченой паприки;
  • чайная ложка прованских трав;
  • зубчик чеснока;
  • ложка бальзамического уксуса;
  • 4 столовых ложки растительного масла;
  • соль и перец по вкусу.

Картофель:

  • несколько картофелин;
  • 1/2 чайной ложки сладкого перца;
  • 1/2 чайной ложки острого перца;
  • 1/2 чайной ложки сладкой паприки;
  • ложка масла и щепотка соли.

Приготовление:

  1. Голени моем, обсушиваем, солим и перчим.
  2. В контейнере смешиваем специи, чеснок и растительное масло. Тщательно перемешиваем и оставляем в холодильнике на 30 минут.
  3. Картошку чистим и нарезаем большой соломкой. Добавляем специи и хорошо перемешиваем.
  4. Выкладываем картошку и курочку на противень (по желанию можно на разные). Запекаем 30 минут при 180 градусах.
  5. Подаем на стол с любимым соусом и напитком.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська