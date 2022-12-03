Идеальный ужин на выходные: жареные голени со сладким картофелем
3 декабря 2022, 19:22Читати новину українською
Источник:burczymiwbrzuchu
Запеченные куриные голени в сочетании со сладким картофелем – это отличная опция для "вкусного вечера" выходного дня. Минимум усилий и фантастический результат – для отдыха и сериала лучше и не придумаешь.
Хрустящие и сочные куриные голени, вкус которых подчеркивает любимый соус, дополненные сладким картофелем – это отличный выбор для тех, кто хочет ярко отдохнуть после тяжелой рабочей недели и насладиться отдыхом с чем-нибудь вкусненьким. Это сочетание вкусов нравится всем, зачем отказываться от любимых блюд, готовить которые так легко?
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Сочные голени со сладким картофелем
Время: 1 час
Порций: 2
Празднуем выходные / Фото Canva
Ингредиенты:
Курочка:
- 6 голеней;
- чайная ложка сладкой паприки;
- чайная ложка острого перца;
- 1/2 чайной ложки копченой паприки;
- чайная ложка прованских трав;
- зубчик чеснока;
- ложка бальзамического уксуса;
- 4 столовых ложки растительного масла;
- соль и перец по вкусу.
Картофель:
- несколько картофелин;
- 1/2 чайной ложки сладкого перца;
- 1/2 чайной ложки острого перца;
- 1/2 чайной ложки сладкой паприки;
- ложка масла и щепотка соли.
Приготовление:
- Голени моем, обсушиваем, солим и перчим.
- В контейнере смешиваем специи, чеснок и растительное масло. Тщательно перемешиваем и оставляем в холодильнике на 30 минут.
- Картошку чистим и нарезаем большой соломкой. Добавляем специи и хорошо перемешиваем.
- Выкладываем картошку и курочку на противень (по желанию можно на разные). Запекаем 30 минут при 180 градусах.
- Подаем на стол с любимым соусом и напитком.
Приятного аппетита!