Вафельные трубочки со сгущенкой – готовим с Эктором
24 февраля 2023, 09:42Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Десерт, который всегда напоминает детство – вафельные трубочки со сгущенкой. Его сегодня мы предлагаем приготовить для родных и близких.
Украинский шеф-повар колумбийского происхождения поделился рецептом вафельных трубочек, для которых вам не понадобится вафельница.
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Шеф-повар готовит десерт на сковороде, если у вас газовая плита – электроэнергия не пригодится. Отличной начинкой для трубочек является сгущенка (ириска).
Рецепт вафельных трубочек со сгущенкой
- Время: 45 минут
- Порции : 5 – 6 штук
– 100 граммов молока;
– 100 граммов сливочного масла;
– 3 куриных яйца;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 200 граммов муки;
– соль.
Для начинки:
– 400 граммов вареного сгущенки;
– 30 граммов орехов.
Приготовление:
- Смешиваем все сухие ингредиенты: муку, соль, сахар и ванильный сахар.
- Добавляем яйца, молоко и растопленное сливочное масло.
- Замешиваем тесто венчиком.
- Обжариваем тесто по бокам до готовности, скручиваем в трубочки и оставляем охлаждаться.
- Для начинки измельчаем орехи в среднюю крошку.
- Начиняем трубочки и обваливаем в ореховой крошке.
Приятного аппетита!