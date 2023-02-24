Вафельные трубочки со сгущенкой – готовим с Эктором

24 февраля 2023, 09:42
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Эктор Хименес-Браво

Десерт, который всегда напоминает детство – вафельные трубочки со сгущенкой. Его сегодня мы предлагаем приготовить для родных и близких.

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения поделился рецептом вафельных трубочек, для которых вам не понадобится вафельница.

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Шеф-повар готовит десерт на сковороде, если у вас газовая плита – электроэнергия не пригодится. Отличной начинкой для трубочек является сгущенка (ириска).

Рецепт вафельных трубочек со сгущенкой

  • Время: 45 минут
  • Порции : 5 – 6 штук
Ингредиенты:
– 100 граммов молока;
– 100 граммов сливочного масла;
– 3 куриных яйца;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 200 граммов муки;
– соль.
Для начинки:
– 400 граммов вареного сгущенки;
– 30 граммов орехов.

Приготовление:

  • Смешиваем все сухие ингредиенты: муку, соль, сахар и ванильный сахар.
  • Добавляем яйца, молоко и растопленное сливочное масло.
  • Замешиваем тесто венчиком.
  • Обжариваем тесто по бокам до готовности, скручиваем в трубочки и оставляем охлаждаться.
  • Для начинки измельчаем орехи в среднюю крошку.
  • Начиняем трубочки и обваливаем в ореховой крошке.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак