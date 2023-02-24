Украинский шеф-повар колумбийского происхождения поделился рецептом вафельных трубочек, для которых вам не понадобится вафельница.
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Шеф-повар готовит десерт на сковороде, если у вас газовая плита – электроэнергия не пригодится. Отличной начинкой для трубочек является сгущенка (ириска).
Рецепт вафельных трубочек со сгущенкой
- Время: 45 минут
- Порции : 5 – 6 штук
Приготовление:
- Смешиваем все сухие ингредиенты: муку, соль, сахар и ванильный сахар.
- Добавляем яйца, молоко и растопленное сливочное масло.
- Замешиваем тесто венчиком.
- Обжариваем тесто по бокам до готовности, скручиваем в трубочки и оставляем охлаждаться.
- Для начинки измельчаем орехи в среднюю крошку.
- Начиняем трубочки и обваливаем в ореховой крошке.
Приятного аппетита!