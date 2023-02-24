Украинский шеф-повар колумбийского происхождения поделился рецептом вафельных трубочек, для которых вам не понадобится вафельница.

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Шеф-повар готовит десерт на сковороде, если у вас газовая плита – электроэнергия не пригодится. Отличной начинкой для трубочек является сгущенка (ириска).

Рецепт вафельных трубочек со сгущенкой

Время: 45 минут

45 минут Порции : 5 – 6 штук

Ингредиенты:

– 100 граммов молока;

– 100 граммов сливочного масла;

– 3 куриных яйца;

– 150 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 200 граммов муки;

– соль.

Для начинки:

– 400 граммов вареного сгущенки;

– 30 граммов орехов.

Приготовление:

Смешиваем все сухие ингредиенты: муку, соль, сахар и ванильный сахар.

Добавляем яйца, молоко и растопленное сливочное масло.

Замешиваем тесто венчиком.

Обжариваем тесто по бокам до готовности, скручиваем в трубочки и оставляем охлаждаться.

Для начинки измельчаем орехи в среднюю крошку.

Начиняем трубочки и обваливаем в ореховой крошке.

Приятного аппетита!