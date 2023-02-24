Украинский шеф-повар колумбийского происхождения поделился рецептом вафельных трубочек, для которых вам не понадобится вафельница.

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Шеф-повар готовит десерт на сковороде, если у вас газовая плита – электроэнергия не пригодится. Отличной начинкой для трубочек является сгущенка (ириска).

Рецепт вафельных трубочек со сгущенкой

  • Время: 45 минут
  • Порции : 5 – 6 штук

Приготовление:

  • Смешиваем все сухие ингредиенты: муку, соль, сахар и ванильный сахар.
  • Добавляем яйца, молоко и растопленное сливочное масло.
  • Замешиваем тесто венчиком.
  • Обжариваем тесто по бокам до готовности, скручиваем в трубочки и оставляем охлаждаться.
  • Для начинки измельчаем орехи в среднюю крошку.
  • Начиняем трубочки и обваливаем в ореховой крошке.

Приятного аппетита!